No hay dados cargados, ni cartas marcadas para la elección del candidato de Morena en 2024: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la elección de candidatos para el Estado de México el próximo año y la presidencial en 2024 no hay dados cargados, ni cartas marcadas.

Pidió a los militantes y aspirantes de Morena que tengan confianza, porque aseguró que “sí hay igualdad entre los candidatos, empezando por que ya no hay dedazo, el presidente no tiene candidato o candidata predilecta o predilecto, quien va a decidir es el pueblo y no hay que tenerle miedo al pueblo”.

El mandatario federal indicó que “si la gente ve que el presidente de está inclinando a favor de alguien eso lo rechaza la gente. Tiene un ´efecto boomerang´. Lleva a la idea de que no le tienen confianza al pueblo. Piensan que el pueblo es manipulable, no, esto cambió”.

“Todavía en nuestro movimiento están esperando una señal ‘me das oportunidad de hablar de esto’, no va a haber señal, la señal la va a dar la gente y es muy sencillo”, indicó.

“Ya no es el peinado, cómo te vas a engominar, cuánto moco de gorila te vas a poner y cómo vas a comportarte”, expresó el presidente.

En el caso de los candidatos a la presidencia, dijo, el mejor método para elegir es la encuesta “y lo que diga la gente y yo voy a apoyar al que gane la encuesta”, porque señaló que lo del fraude querer manipular al pueblo ya no funciona.

“Si alguien quiere ser candidato haiga sido como haiga sido, fraude”, aseguró el mandatario federal y expuso que “en todos los partidos y en el partido que yo fundé con muchos mexicanos, fundamos Morena, se tiene que buscar la democracia siempre, más si se viene de una lucha opositora; una lucha por la democracia como es el caso del partido al que pertenezco porque tengo licencia”.

También señaló a quienes podrían no estar conformes con las encuestas: “No salí yo, no hay democracia y si salgo yo sí hay democracia”.

El presidente criticó a quienes afirman que no hay piso parejo en la elección de candidata o candidato a un proceso electoral.

“Cuando se habla de que no hay piso parejo, es un menosprecio a la gente, se usa como excusa. Cómo no va haber piso parejo si la gente va a decidir”, cuestionó.

Expuso como ejemplo de democracia la elección de representantes en comunidades de usos y costumbres de Oaxaca, que es “casi perfecta”.