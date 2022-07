"No hay piso parejo": Monreal exige reglas claras para elegir al presidenciable de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, aspirante presidencial rumbo al 2024, responsabilizó a las gobernadoras y a algunos gobernadores de la falta de piso parejo.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado dijo que cree cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no se mete, pero que a algunos morenistas que gobiernan en los estados no.

Cuando hay exclusiones no hay piso parejo y yo le creo al presidente de la República, que él no se mete. A él le creo, pero a gobernadoras y a algunos gobernadores no, y creo que están incumpliendo su palabra porque tan sólo cuando yo voy nunca he tenido una atención de ellos, pero cuando van los oficiales siempre los acompañan”, dijo.

“No quiero decir que me acompañen, simplemente coincido con el presidente en decir que la gente va a decidir. A la gente le molesta que le impongan y creo que va a ser, como dice el presidente, un boomerang, y a eso me atengo”, añadió el legislador.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el mensaje del presidente era para el secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, quién a través de la senadora Malú Micher, promovente de su candidatura, se quejó de que no hay piso parejo.

“Marcelo Ebrard por algo lo dirá. Es un hombre inteligente, y a pesar de que es cobijado por el oficialismo, o al menos por las menciones del presidente, yo no estoy en ese privilegio”, dijo.

Luego añadió:

Yo voy a cuidar la ley, no voy a violar la ley y voy a esperar a que se lance la convocatoria y se fijen las reglas claras, que ahí coincido con el Canciller, me sumo a la propuesta del Canciller, que se fijen reglas claras. Él tiene razón”, agregó.

Monreal también señaló, como lo ha hecho en otras ocasiones, que la voz de López Obrador en la mañanera es muy fuerte y cuando habla de sus tres "corcholatas", la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, es una carga política a su favor.

“Y la campaña en contra nuestra es fuerte porque no me menciona, pero voy a resistir. Estoy acostumbrado a resistir y no me voy a confrontar con el presidente, es su derecho a no mencionarme, y mi derecho es a tratar de meterme a la lucha política cuando llegue el momento”, manifestó.

El zacatecano opinó que es “peyorativo” y “ofensivo” el mote de “corcholata”, que ha usado el presidente y morenistas para referirse a los suspirantes a la silla presidencial.

El senador propuso que tanto tiempos, medios y recursos sean proporcionados en su momento por el partido de sus prerrogativas.

“Que nadie se vea tentado a usar recursos públicos de los estados, municipios o del gobierno federal”, dijo.

Según el líder senatorial, personas del gobierno de Guerrero le dijeron que los están “empujando” para ir “por una sola” persona, por lo que llamó a que todos aquellos que sientan la presión de los gobiernos estatales o municipales no hagan caso.

Yo confío en lo que dice el Presidente. La gente se va a revelar contra eso, contra la imposición, de quien sea”, comentó.

Sobre el desplegado que emitió Morena en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), Monreal dijo que no lo firmó, y que su nombre apareció en el documento, pese a que le había dicho al dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, que lo analizaría.

“Me consultó Mario Delgado, me habló si firmaba el desplegado. No le respondí, le dije que lo analizaría, que me enviara el desplegado, pero apareció mi nombre sin haberlo firmado”, reveló.

Sin embargo, dijo que no se deslinda del comunicado, “porque es provocar más divisiones al interior” del partido. Aunque reiteró que no estaba autorizada su firma.