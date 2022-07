AMLO señala acusaciones de contrabando de combustible contra empresas de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México y algunas empresas de Estados Unidos tienen una diferencia en torno al contrabando de combustible, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“De las diferencias que tenemos con las empresas estadounidenses, no con todas, es porque también hay acusaciones de contrabando de combustible y se les cerraron”, señaló.

El mandatario federal expuso que han encontrado contrabando de diésel, de gasolina, pero sobre el gas no hay información.

“Pero lo estamos viendo y no hay protección para nadie, cero impunidad, porque si no, no avanzamos, si se protege a corruptos no avanzamos y eso se sabe bien”, apuntó.