Discuten en la Permanente por “caída” de CompraNet; exigen su restablecimiento para evitar opacidad

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la sesión de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores de oposición exigieron que el gobierno federal resuelva y explique “la caída del sistema” de CompraNet, la plataforma en la que se concentran los datos de las compras gubernamentales, tras 12 días desde que fue suspendida temporalmente debido a supuesta falla técnica de almacenamiento.

La discusión giró en torno a la opacidad y el riesgo para la transparencia que representa la caída de la plataforma, pues se calcula que diariamente se realizan 470 contratos y nadie sabe cómo se está gastando ese dinero que es público.

“¿Por qué no se previó el mantenimiento de este sistema antes de que se cayera? ¿Por qué actúan como si fuera imposible prever que se iba a agotar el almacenamiento, el espacio de esta plataforma? ¿Por qué tratan este tema como si CompraNet no fuera una de las fuentes de rendición de cuentas más importantes del país?”, cuestionó la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Plural.

“El gobierno no puede darse el lujo de tener estas fallas porque cada minuto que pasamos sin CompraNet representa 2.7 millones de pesos del erario cuyo destino desconocemos”, señaló.

El diputado del PAN, José Antonio García García, comparó la caída de CompraNet con la “caída del sistema” del cómputo de votos en las elecciones presidenciales de 1988, cuando Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral.

“Fíjense que, en el 88, cuando Manuel Bartlett fue el responsable de la caída del sistema, dijo que era un incidente no deliberado. Hoy Andrés Manuel López Obrador, respecto a la caída del sistema de CompraNet, dice lo mismo: Es un incidente no deliberado. “¡Dios los hace y ellos se juntan!”, dijo.

“La caída de la plataforma CompraNet por más de 12 días, la cual funcionó con total normalidad durante más de 26 años y que ahora, a cargo de esta cuarta transformación se declara en suspensión temporal por fallas técnicas y fallas de almacenamiento, es el claro ejemplo de la opacidad, la falta de transparencia y corrupción que se vive por parte de este gobierno federal”, añadió.

Por su parte, el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, manifestó que la información que el gobierno federal ha dado sobre la suspensión de la plataforma es poco clara y no se explica por qué las fallas se solucionarán hasta agosto.

“No es por mal pensar, pero es innegable que este asunto abre la puerta a la opacidad, a la corrupción, genera incertidumbre y, de fondo, desnuda la incapacidad del actual gobierno de garantizar la transparencia y de combatir, efectivamente, a la corrupción”, afirmó.

Hasta el diputado Juan Ramiro Robledo Ruíz, de Morena, preguntó qué está pasando con CompraNet y pidió que le explicaran los motivos por los que está tardando tanto su restablecimiento.

“¿Qué pasó ahí? Yo creo que, al país, a todos, al gobierno, a los grupos parlamentarios, particularmente al nuestro, al de Morena, le interesa mucho saber qué está sucediendo ahí”, cuestionó.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, le respondió que se trata de una falla técnica “irreparable”, pues es un sistema que se compró en el gobierno de Felipe Calderón, dijo. El petista especuló en que la falla se debe a la cantidad de datos que se están almacenando en este gobierno, “porque antes no se subían los datos”.

“No aguantó el sistema, y entonces, pero no significa que haya corrupción, ni que haya trampa, ni transa, como antes sucedía”, aseguró.

Mientras que el diputado morenista Leonel Godoy Rangel dijo que el gobierno federal está haciendo hasta lo imposible para que vuelva a funcionar la plataforma.

“Y vamos a buscar no solo que CompraNet, sino que cualquier sistema que tenga el gobierno federal funcione como debe de ser, pero una falla técnica no se le puede dar una calidad política que no tiene y eso es lo que nosotros estamos diciendo el día de hoy, que por eso al rato de cualquier accidente natural nos van a echar la culpa”, ironizó.