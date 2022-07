El periodista Pedro Ferriz de Con renuncia a Frenaaa: ya no inspira ni jala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El comunicador Pedro Ferriz de Con anunció su separación del movimiento opositor al presidente Andrés Manuel López Obrador denominado Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Obrador (Frenaaa).

“Si me quedo estático en Frenaaa, lo que estoy haciendo es nada. Amo a Frenaaa pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvo de nada, no convoca, no jala, no motiva, no inspira”, aseguró.