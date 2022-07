En el AIFA reducen el tiempo de abordaje para compensar lo que se tarda en llegar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De nuevo, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que aún no tiene planes de viajar desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“¿Cuándo haría su primer viaje en el AIFA?”, se le preguntó.

“Pues cuando yo pueda. Es que ahí se están mudando poco a poco los de las empresas”, dijo el presidente.

Agregó que “no queremos forzar a nadie, o sea, no los queremos tocar ni con el pétalo de una rosa, porque vamos muy bien.

El mandatario mexicano aseguró que se trabaja para reducir los tiempos de la llegada hasta el abordaje.

“Como tiene equipo moderno y está bien administrado, vamos a suponer que se hace una hora, se puede llegar media hora antes de tomar el vuelo, porque en 15 minutos se despacha, es lo más eficiente que hay, lo que puedan perder de tiempo en llegar lo ahorran en el trámite que se hace”, señaló.

El presidente también ha sostenido reuniones cada mes para revisar los avances en las mejoras de las vialidades y medios de transporte hacia el AIFA, entre ellos la construcción del tren de Felipe Ángeles a Lechería, del que se tiene el proyecto y se resuelven problemas de derechos de vía.

“Cuando ese tren esté concluido de Lechería al aeropuerto, como ya está de Lechería a Buenavista, se va a llegar al aeropuerto desde el centro de la ciudad en 45 minutos”, dijo.

También se amplía a ocho carriles la autopista México-Pachuca, “estamos haciendo glorietas, libramientos, estamos invirtiendo para que se ahorre tiempo”.

Esta semana, el mandatario admitió que no ha tomado ningún vuelo desde el AIFA. “No, todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo”, afirmó.