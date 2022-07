Gobierno comenzó la transición de la austeridad republicana a la pobreza franciscana: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno ya comenzó la transición de la austeridad republicana a la pobreza franciscana.

Aseguró que de manera independiente de lo que tiene que ver con órganos autónomos, “esto tiene que tratarse como un asunto de Estado. Es austeridad republicana de Estado”.

“Tengo reunión mañana con el gabinete y vamos a llevar a cabo medidas de austeridad adicionales”, adelantó.

Entre las medidas “vamos a reducir bastante, casi no va a haber viajes al extranjero que todo se haga por teléfono y teleconferencias”, dijo.

También expuso que habrá una reducción importante en viáticos, entre otras medidas.

“Quiero decirle al pueblo que desde que estamos en el gobierno no hemos comprado un solo vehículo nuevo. Yo la camioneta más nueva que tengo es de 2018”, que aseguró la compraron antes de que él llegara y ya tiene 280 mil kilómetros recorridos.

Cuentan también con otras camionetas de 400 mil km y 10 años de uso, dijo.

“Estamos dando mantenimiento y funcionan bien, no me han dejado tirado en las giras y vamos a avanzar más en el plan de austeridad”, afirmó.

Dijo que su objetivo es mantener ahorros y seguir sin solicitar deudas adicionales, sin aumentar impuestos, ni el precio de las gasolinas.

“La fórmula es sencilla: cero corrupción y austeridad para liberar fondos al desarrollo y entregar recursos a la gente más necesitada”, dijo.

Estimó en un principio que se han ahorrado 2 billones de pesos en general.

Expuso como ejemplo el ahorro en eliminar la condonación de impuestos y el pago de los grandes contribuyentes que en el caso del sexenio de Felipe Calderón se devolvieron 121 mil millones de pesos; y en el caso de Peña, 244 mil millones.

“Tampoco es para culparlos solo a ellos, la ley lo permitía, era legal, por eso cuando se dieron cuenta de que iba en serio ya era tarde, me refiero al bloque conservador del Congreso”, afirmó.

Reprochó que en el poder Legislativo, para defender la no devolución de impuestos, “lo sacamos y todavía no estaban como ahora que hay hasta huelga. No dejan pasar nada.

Pero si logramos la reforma al 28 constitucional que prohíbe los monopolios y la condonación de impuestos”, afirmó.

También expuso el ejemplo de ahorro en la disminución del robo de combustible que cuando llegó su administración era de 81 mil barriles diarios.

“El 23 de diciembre tomé la decisión y echamos a andar el operativo, cerramos ductos y entró el Ejército”, dijo.

El ahorro hasta el 30 de junio por evitar el robo de combustible ha sido de cerca de 216 mil millones de pesos.