“¡Queremos el permiso!”: migrantes chocan con la Guardia Nacional en aduana de Huixtla, Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; (apro).- Migrantes chocaron este miércoles con agentes de la Guarda Nacional (GN) en el centro aduanal de Huixtla, cuando a gritos y empujones exigían ser atendidos para conseguir el permiso para transitar libremente por el territorio mexicano rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Los hechos se suscitaron en el interior del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF), un complejo aduanal de revisión de vehículos y personas de la GN, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de Migración y otras dependencias del gobierno federal, que se ubica en el municipio de Huixtla, muy cerca de Villacomaltitlán.

Al grito de “¡queremos el permiso, queremos el permiso!”, los migrantes que conforman la caravana que el lunes salió de Tapachula y llegó ayer a ese centro aduanal, irrumpieron en el complejo y forcejearon con los agentes de la Guardia Nacional que, con sus escudos antimotines, pudieron contener a la multitud.

Migrantes rompieron el cerco de seguridad que mantenía la @GN_MEXICO_ tras ingresar de manera violenta a la aduana de Cerro Gordo en #Huixtla.



Piden al @INAMI_mx los atiendan para obtener un documento que les permita transitar por el país. Bloquearon la carretera costera. pic.twitter.com/nnYy8b5Mc5 — Susana Solís Informa (@SolisInforma) July 27, 2022

En la trifulca, mujeres y hombres pedían proteger a los niños y niñas que quedaron en medio del choque, donde los migrantes usaron todo tipo de objetos como sillas, palos y piedras para lanzarlos a los agentes de la Guardia Nacional.

Ventanales y puertas quedaron destrozados y gran parte de las instalaciones de ese centro aduanal quedó bajo control de los migrantes. Mientras que los elementos de la Guardia Nacional se atrincheraron en las oficinas centrales.

Otro contingente de migrantes bloqueó, al igual que ayer martes, ambos carriles del tramo carretero de alto tránsito vehicular que comunica a la región de fronteriza de Tapachula, y el Soconusco, con la región centro del estado de Chiapas y las vías rumbo al centro del país.

#UltimaHora #Migrantes rompen cerco d seguridad q mantenía la GN ingresando violentamente al interior d aduana #CerroGordo buscan q el #INAMI los atienda tras 24 hrs de espera, ademas de bloquear 4 carriles de la carretera costera en #Huixtla #Chiapas

Vía @SantiagoteleSUR pic.twitter.com/g7eF6cSyQA — uD835uDD08uD835uDD21uD835uDD26uD835uDD31uD835uDD25 uD835uDD16uD835uDD2CuD835uDD29uD835uDD22uD835uDD21uD835uDD1EuD835uDD21 (@edysolfa) July 27, 2022

Migrantes centroamericanos, sudamericanos, del Caribe y de otros países de África y Asia, exigían gritos el permiso para seguir su caminata por territorio mexicano y poder llegar a la frontera con Estados Unidos, como tienen previsto hacerlo la mayoría de ellos.

Señalaron que están desesperados, que no tienen comida y que no pueden seguir esperando más tiempo el permiso que no les ha dado el Instituto Nacional de Migración (INM), que usa políticas dilatorias para retenerlos en esta región del país.

Ayer, los miembros de la caravana de migrantes entregaron la lista de cuatro mil 800 personas que esperan su proceso de regularización migratoria para avanzar para seguir su camino en el interior del territorio mexicano.