Pedro Ferriz me maltrataba; aun así merece respeto: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sus adversarios tienen garantías de libertad y comentó la experiencia que ha tenido con periodistas y comunicadores.

Citó como ejemplo el caso de Pedro Ferriz de Con, “que ya rompió con Frenaaa. Con Pedro Ferriz tenemos diferencias desde hace 20 años o más. A ver, desde que fui candidato a presidente de un partido, en 1996, que él apoyaba a otro candidato y entonces a mí me maltrataba, porque él tenía otro candidato”.

Expuso que Ferriz apoyaba a Heberto Castillo, a quien calificó de “consecuente, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que hizo provocar la ira de Díaz Ordaz”.

Señaló que “como a mí no me quería Ferriz, supuestamente él era seguidor del ingeniero Heberto, pero era en contra mía. Pero eso que les hablo es 96, ¿cuántos años lleva?, 26 años, o sea, ya llovió. Pero, aun así, pues merece respeto, como todos, todos. Y tenemos diferencias y qué bueno que tenemos diferencias, es que no todos podemos pensar de la misma manera”.

El mandatario federal destacó que “en un proceso de transformación, imagínense, no hay término medio. Es como decía Juan Álvarez: esta ancheta está muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. Aquí es de definición, son tiempos de definición. Entonces, se la pasaban fingiendo que eran independientes, que eran la sociedad civil, que no tenían partido y ahora las circunstancias llevan a la definición”.

El presidente insistió en que “lo mismo lo del periodismo, vamos a decirle revolucionario o militante, aunque pueda sonar ofensivo. Pues siempre ha existido, en los movimientos hay periodistas que se asumen (…) Cuando no son tiempos de transformación, que son tiempos estelares, como el que estamos viviendo, cuando todo es plano, cuando no se mueve nada, pues entonces no hay problema, no hay necesidad de definirse”.

También dijo: “quiero dejarlo con mucha claridad, que todo mundo se exprese, se manifieste, este es un santuario de libertades, este país”.