AMLO asegura que en México no habrá recesión en 2023: “ya enfrentamos lo más difícil”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México no habrá recesión en 2023, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego del pronóstico de Moody’s, con la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y una recesión para 2023, el presidente dijo que se mide indicadores que van acorde con la política neoliberal que, afirmó, ya está en decadencia y es un modelo que nunca funcionó.

También expuso que lo obsoleto de este tipo de mediciones se exhiben con la crisis económica mundial, que se acaba de presentar con la pandemia de Covid-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania y que derivó en la inflación que se registra.

“Esas fórmulas de pensar que la inflación se resuelve parando la economía, si se dan cuenta en todos lados la misma receta, hay inflación, suben las tasas de interés para enfriar la economía, paran la economía pues sí puede ser y ojalá así se logre bajar la inflación, pero y los efectos secundarios, ¿qué significa parar la economía?, pues que no haya crecimiento, no haya empleos, no hay bienestar”, señaló.