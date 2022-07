AMLO quiere que no haya "borregos" ni "mapaches" en elección de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el método de Morena para avanzar en los procesos electorales, “es muy bueno”, como las leyes en general.

También reconoció que “el problema no son las leyes, el problema es que no se cumple con las leyes. No hay ninguna ley que diga ‘está permitido robar’, no hay”. Dijo que en Morena, como en todos los partidos, los ciudadanos deciden.

"Ya no hace falta ni hacer un llamado para que no dejen manipular, porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches que los manden lejos, lejos, lejos, y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables”, aseguró.

Señaló que los procesos tienen que ver con la democracia y que está informado de que este fin de semana habrá elección en Morena, “que es mi partido, aunque yo tengo licencia, y es muy bueno el método, como en otros partidos, como son las leyes en general (…) No hay ninguna ley que diga ‘está permitido robar’, no hay”.

Aseguró que su movimiento ha luchado siempre por la democracia y en contra del fraude, además de que la libertad no se implora, se conquista.

“Que sólo siendo masoquistas se acepta ser ‘borrego’, con todo respeto a los borregos. Y que si llegan ahí, ‘traigo línea, yo soy el bueno’, sí, tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia”, expuso.

También señaló que otra práctica es la de relacionarse con el presidente: “‘Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos’. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta. Y no hay dedazo. Y evitar ser acarreado, nada de que, ‘¿a dónde vas?’, ‘meee’, ‘¿a dónde te llevan?’, ‘meeee’”.

El procedimiento en Morena, afirmó, “lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Entonces, es muy bueno el procedimiento porque, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales, más que nada elecciones distritales”.

Detalló que “se entregan las boletas de los 100 nombres en el distrito, y ahí el ciudadano que participa, militante o quien se inscriba como militante, va a votar creo que a 10, sí, 10, porque de esos 100 van a salir 10, cinco mujeres y cinco hombres. Entonces, como esto se hace en los 300 distritos, se van a elegir tres mil consejeros. Bueno, ustedes saben”.