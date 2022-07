Familiares y colectivas denuncian que Margarita fue víctima de “violencia institucional y omisiones”

CUAUTLA, Mor. (apro).- Familiares de Margarita Ceceña Martínez e integrantes de la Colectiva Heroicas e Históricas de Cuautla denunciaron que además de haber sufrido violencia por parte de sus victimarios, quienes la rociaron de gasolina y le prendieron fuego, habría sido víctima de “violencia institucional y omisiones” por parte de autoridades de salud y de la Fiscalía local.

Como se informó, Margarita recibió agresiones constantes, incluida una golpiza, de personas en su domicilio de la colonia El Hospital en Cuautla, y aunque acudió en mayo pasado a presentar una denuncia, las autoridades nunca le hicieron caso, minimizaron su queja y la dejaron en la indefensión.

El primero de julio fue agredida, bañada en gasolina y luego le prendieron fuego. Incluso entonces, la Fiscalía no hizo nada. Margarita pasó varios días en un hospital local y luego perdió la vida en un nosocomio especializado en la Ciudad de México. De acuerdo con su hermana Daniela, Del 1º de julio, día del ataque, al domingo 24, cuando murió, Margarita sufrió además negligencia médica.

Según Daniela en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde fue atendida una semana después de ocurrido el ataque, en el hospital local en donde atendieron a su hermana, “le pusieron un catéter donde no iba y de ahí agarró una infección”, lo que finalmente le provocaría la muerte.

Además, el hecho de que tardaran más de una semana en poder enviarla al Instituto contribuyó a que ya no se recuperara. Primero, “nos decían que no había lugar en ningún hospital, que no había camas disponibles y en otra ocasión comentaron que para que pudiera ingresar al Instituto de Rehabilitación cobraban 45 mil pesos, que ese dinero se deposita en el hospital y que si se ocupaba el dinero al final nos decían cuánto era y si no se ocupaba nos los regresaban”.

En tanto, Amarintia García, de la Colectiva Heroicas e Históricas de Cuautla, denunció una “serie de irregularidades” de lo ocurrido a la víctima. “Nos debemos preguntar ¿por qué se llegó al feminicidio de Margarita? Ella, junto con su prima, intentó denunciar previamente cuando fue atacada y le provocaron lesiones, pero los funcionarios que la atendieron le dijeron que no procedía y que casi casi tenía que llegar muriendo para que procediera, eso fue una grave omisión porque no se hizo nada para prevenir”, denunció.

“Cuando ya se concreta el ataque y a Margarita le prenden fuego, la Fiscalía General del Estado de Morelos toma el caso, levanta la denuncia y la tipifica como lesiones y después inicia ya un proceso para reclasificar el delito. Hay todo un rollo de revictimización, de omisión de acceso a la justicia, pero mucho más importante que se atienda”, aseguró.

Por todo ello, demandó la “inmediata aprehensión de los y las feminicidas, que se inicie una investigación del personal que negó el acceso, revictimiza y obstaculiza el proceso de la investigación”. Solicitó además a la FGE que se inicie una investigación puntual y precisa sobre lo ocurrido en el Hospital General de Cuautla donde “se registró mala praxis médica”.