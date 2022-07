Mario Bezares publica video de broma sobre el asesinato de Paco Stanley y lo tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El conductor de televisión Mario Bezares fue criticado en redes sociales después de hacer una broma sobre el momento en el que fue al baño del restaurante “El Charco de las Ranas” antes del asesinato de su entonces compañero de programa, Paco Stanley, perpetrado el 7 de junio de 1999.

Bezares publicó un video en Instagram mientras está en el famoso restaurante “El Rey del Cabrito”, en Monterrey, en el que dice: “Familia, voy al baño eh”. Sus acompañantes se levantaron y respondieron: “No. Espérate. Vamos al baño juntos, todos”. El conductor concluye: “Ni mi familia me respeta”.

El video imita una grabación similar de influencers integrantes del canal de internet “La Cotorrisa”. En ese video el creador de contenido Ricardo Pérez mencionó que había invitado a sus amigos al famoso “Charco de las Ranas”, la taquería de la Ciudad de México en donde Stanley desayunó antes de su asesinato.

Integrantes de La Cotorrisa y otros influencers hacen mofa del asesinato de Paco Stanley

En el video se ve al presentador comiendo con Slobotzky, su compañero en el podcast de Youtube, y a Álex Montiel, entre otros. Pérez dice la frase “Voy al baño”. Acto seguido, todos sus acompañantes lo persiguen rumbo al sanitario, diciendo: “Ay no, yo también”.

Muchos internautas calificaron los videos como insensibles. "Qué padre que él y su familia ahora puedan bromear con el suceso, cosa que no creo que pase con la familia de Paco". "A Paul Stanley no le gustó tu video". "Dime que fuiste culpable sin decirme que fuiste culpable". "Pésima broma, pero hay algo que se llama karma". "La verdad no es tan chistoso si el mismo hace esa broma".

El conductor Mario Bezares hace polémica parodia del día que mataron a su amigo Paco Stanley



"¡¡¡Pésima Broma!!! Pero Hay algo que se llama KARMA"

Esta polémica surge en momentos en los que una bioserie de Paco Stanley ya está autorizada y en proceso de realización. El abogado Guillermo Pous, quien es asesor legal de los hijos de Paco, confirmó que además habrá dos materiales no autorizados que estarán en plataformas digitales, uno de ellos realizado por Paola Durante y Mario Bezares con su versión de los hechos después de haber sido encarcelados por ser sospechosos del asesinato de Stanley.

Acabo de ver un vídeo " de broma" de Mario Bezares dónde dice "familia voy al baño" y dicen no no, vamos todos al baño. Pocos se atreven a tanto

En televisión, Mario Bezares respondió a las críticas.