Pedro Ferriz es un imbécil, pero no convocó a un golpe de estado: Fernández Noroña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, criticó al periodista Pedro Ferriz de Con porque, en un video difundido en sus redes sociales, dijo que los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador no pueden opinar sobre temas de importancia sobre México.

A través de su cuenta de Twitter, Noroña respondió a un tuit en el que un usuario compartió parte del fragmento del video de Pedro Ferriz de Con, donde anunció su salida del Frente Nacional Anti AMLO (Frenaa), no sin antes llamar a los opositores del gobierno a la unión contra del presidente.

“Es un imbécil Pedro Ferriz, pero en ningún momento está convocando un golpe de estado. Creo que debemos ser más serios en nuestras aseveraciones y no caer en la misma ligereza que la derecha. Es un esquizofrénico político: llama a una rebelión popular, pero desprecia al pueblo”, señaló el diputado.

En un momento de su discurso, Ferriz de Con dijo que quienes sí se pueden referir a los problemas de México. Fernández Noroña siguió mofándose del excandidato presidencial de 2018.

“Pero no puedo seguir ahí porque ya no sirvo para nada, porque Frenaa no convoca, porque Frenaa no jala, porque Frenaa no motiva, porque Frenaa no inspira y no es un asunto exclusivo de Frenaa, sino de los movimientos sociales y los partidos políticos y el único que tiene una idea clara de lo que quiere lograr, con manipulación, es Andrés Manuel López Obrador, y todos los demás somos una punta de idiotas que no hemos podido hacer nada.

“Cómo me gustaría que fuéramos Sri Lanka y Colombo, en la capital, y saliéramos en las calles a manifestarnos y a tomar el Palacio Nacional y ponernos a juguetear en el jacuzzi del baño de López Obrador y decirle: ¿sabes qué? Te vas por la puerta trasera…”

En un momento de su discurso, el comunicador aseguró que los seguidores de AMLO no pueden opinar sobre los temas de importancia de México, algo que consideró sí puede hacer la clase media, de ahí que Noroña volviera a arremeter en su contra.