Fracasa boicot de Morena a reunión con “Alito”; “¿no que no tronabas pistolita?”, se burla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La sesión de la Comisión de Gobernación, que diputados de Morena anunciaron que boicotearían este viernes, se realizó con el mínimo de quórum requerido (ocho de 15), lo que dio pie a burlas por parte del presidente de la comisión y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

El jueves, legisladores de Morena anunciaron que no acudirán a la reunión de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados hasta que “Alito” Moreno fuera removido de la presidencia de esa instancia legislativa.

Sin embargo, la reunión de este viernes se celebró sin contratiempo luego de que la Comisión logró contar con siete legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano más uno de Morena. La sesión requería la participación de ocho de 15 integrantes.

Y fue el diputado de Morena, Vicente Onofre Vázquez, quien se conectó de manera virtual a la sesión, lo que hizo que la reunión tuviera los integrantes necesarios y se aprobara la integración del orden del día.

¡Buenos días! Presente en la sexta reunión de Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/wK4akRgLjS — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 29, 2022

El hecho permitió al priista mofarse en los siguientes términos:

“Y ya vieron que sí hubo quórum (…) Y uno de Morena que se conectó, ¿cómo ves?, el diputado Onofre. Entonces como digo: ¿no que no tronabas pistolita?, ¿no que anunciaron ayer que no venían? Miren, lo que tiene que tener es conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores y lo que tiene que haber es responsabilidad con el país, no puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie”.

No paró ahí. El priista señaló que la inasistencia de los morenistas a la sesión de la Comisión demostró que están más preocupados por temas electorales que por atender su labor legislativa.

“Lo que estamos haciendo es trabajar por México, como siempre los de Morena están más preocupados por el tema electoral que por gobernar. Yo creo que esto es de enorme responsabilidad.

“Reconozco la responsabilidad, reconozco la participación siempre de las y los legisladores del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, es el trabajo legislativo que tiene que seguir caminando y aquí no estamos a caprichos de nadie, ni a ocurrencias de nadie”, se explayó el priista.

Como colofón, Moreno Cárdenas advirtió que se aplicarán las sanciones correspondientes a los diputados que no asistieron a la Comisión de Gobernación y Población, que podría derivar en la baja de las reuniones.

Hace una semana, Moreno Cárdenas y el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, fueron los únicos en acudir a la reunión, por lo cual se canceló.

“Alito” volvió a convocar para este viernes, pero Morena anunció que no acudiría por considerar que el priista carece de legitimidad debido a que es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.