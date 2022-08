Felipe Calderón tunde a García Vilchis por llevar "Fifí-bolsa de la pobreza franciscana"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se unió a los reclamos contra Elizabeth García Vilchis, presentadora del Quién es quién de las mentiras, por portar un bolso de lujo.

Calderón puso en evidencia a la funcionaria por cargar un bolso de la marca Bimba y Lola, unos días después que Andrés Manuel López Obrador instauró a la “pobreza franciscana” como nueva bandera del movimiento.

“¿Elizabeth Vilchis sí se brinca la fila, pero se exagera? ¿Y esa bolsa, es una fifí-bolsa de ‘Bimba y Lola’ de la pobreza franciscana? ¿O es una ‘fake new bolsa’ pirata?”, escribió Calderón.

¿@_LizVilchis sí se brinca la fila pero se exagera? ¿ Y esa bolsa, es una Fifí-bolsa de “BIMBA Y LOLA” de la pobreza franciscana ? O es una “fake new bolsa”, pirata? https://t.co/TqNPoxtaLO — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) July 31, 2022

De acuerdo con la página web de la marca, el precio de la bolsa ronda entre los 3 mil y 5 mil pesos mexicanos.

Otro usuario acusó a Elizabeth García Vilchis de saltarse la fila, pues fue grabada junto a su esposo, René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobierno de la administración de la expresidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, saltándose la fila de votaciones para elegir quiénes serán los próximos consejeros y congresistas estatales del partido Morena en Puebla.

Según la persona que grabó el video, se le permitió el acceso rápido por el paso que fungía como salida de la carpa donde se llevó a cabo la organización.

“¿Cómo estás René? Me da gusto verte, pero la entrada es por allá donde está toda la gente formada y no por aquí carnal. Seme hace una grosería de tu parte que te metas por donde dice salida y que tú te metas y te burles de la banda. No se vale, y sobre todo tú que se supone fundaste el partido.

“No puedes hacer este tipo de cosas. Entrar y que te valga madre cómo se organizan las asambleas del partido. De veras, me sorprende”, a lo que René le contestó que fue para que su hijo no se formara, pero quién lo grabó le respondió: “Pero tu chaparrito no debe venir aquí. Yo entiendo que tiene sus propias necesidades, pero eso no puedes hacer tú, pueden turnarse tu esposa y tu para cuidar al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño.

“Menos, poner a tu niño por delante… Lo que tú me quieras decir ---le dijo a García Vilchis, quien le estaba diciendo unas palabras y le quiso tomar del brazo---, no me tomes del brazo, por favor, no puedes hacer eso y bueno, te voy a denunciar con la pena y a ti también”, explicó.