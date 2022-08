García Vilchis es exhibida junto a su esposo por "saltarse" la fila en la elección de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El director general de instrumentos y asuntos internacionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia, René Sánchez Galindo y su esposa Ana Elizabeth García Vilchis, la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras de la semana, fueron acusados en redes sociales de evitar una prolongada fila para participar en el proceso interno de Morena en el estado de Puebla.

Cachan García Vilchis y su esposo René Sánchez ex secretario de Gobierno, burlandose de todos se salto la fila para votar en internas de @MorenaEnPuebla @PartidoMorenaMx, video pic.twitter.com/OXp53VZpsq — Fernando Diaz (@fdiaz2050) July 31, 2022

Al respecto, Sánchez Galindo respondió a través de sus redes sociales ante la difusión de un video donde se observa que la pareja de funcionarios federales que iban acompañados por su hijo menor de edad que padece autismo, son encarados por un ciudadano y negó las imputaciones.

“Nadie se coló. Llegamos temprano. Para evitar que Camilo pasara una crisis pedimos ayuda. Regresamos en su momento. Decidimos educar en la participación popular. Como siempre, en cada ejercicio de participación democrática llevamos a Camilo. Hoy decidimos evitar una crisis”, expresó René Sánchez en su cuenta de Twitter.

El incidente se registró el sábado 30 por la tarde, en el centro de votación instalado en la plaza principal de la colonia Junta Auxiliar San Jerónimo Caleras en la ciudad de Puebla.

En ese lugar donde se realizaba la votación del proceso interno de Morena para elegir congresistas nacionales, un militante videograbó a la pareja y se dirigió directamente a René Sánchez Galindo.

“¿Cómo estás, René? Me da mucho gusto verte, pero la entrada es por allá, donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal. Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde está la salida y que te burles. No se vale. Sobre todo tú que se supone que fundaste el partido. No puedes hacer este tipo de cosas, entrar y que te valga madre el cómo se organizan las asambleas del partido”, expresó el ciudadano identificado como Eduardo Gandur.

Enseguida, el militante reprochó a la pareja por el hecho de haber llevado a la votación a su hijo menor de edad.

“No, pero tu chaparrito no debe de venir aquí. Yo entiendo muy bien que tiene sus propias necesidades, pero no puedes hacer eso tú. Pueden turnarse para cuidar al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño”, expresó el ciudadano que grababa con su teléfono móvil la escena.

¿@_LizVilchis sí se brinca la fila pero se exagera? ¿ Y esa bolsa, es una Fifí-bolsa de “BIMBA Y LOLA” de la pobreza franciscana ? O es una “fake new bolsa”, pirata? https://t.co/TqNPoxtaLO — Felipe Calderón uD83CuDDFAuD83CuDDE6 (@FelipeCalderon) July 31, 2022

