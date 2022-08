Hubo un promedio de siete mil contagios por día de covid-19 en la última semana: Salud

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-La sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel y ventilación de espacios han ayudado a disminuir contagios de covid-19, informó la Secretaría de Salud.

Indicó que el Informe Técnico Diario de la Secretaría de Salud señala que la ocupación hospitalaria de camas generales disminuyó un punto porcentual y se ubica en 16%, y la de camas con ventilador mecánico se mantiene en 5%.

También reportó el inicio de la semana epidemiológica número 30, que abarca del 24 al 30 de julio, con promedio de 7 mil 852 contagios por día.

En ese sentido, recomendó que, en caso de síntomas de covid-19, es necesario aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad; en caso de complicaciones, acudir a la unidad médica más cercana.

En caso de alguna duda sobre el proceso, se encuentra disponible la página web vacunacovid.gob.mx, o el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx, señaló.

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro de vacunación contra covid-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, adolescentes y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o no reciben refuerzo, añadió.

Para cualquier duda o consulta sobre vacunación, se encuentra disponible el Centro de Atención Telefónica al número 5536840370, el asistente virtual automatizado o chatbot en el WhatsApp 5617130557, el correo electrónico buzon.covid@salud.gob.mx y el sitio web vacunacovid.gob.mx.