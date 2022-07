AMLO celebra 25 años del SAT: "Se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la conmemoración de los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El órgano tributario lo reconoció como la entidad que ayuda a que ciudadanos contribuyan al desarrollo del país.

“Es la que se encarga de fortalecer la hacienda pública, para que haya fondos suficientes y se pueda dar el desarrollo del país”, afirmó durante la conferencia matutina de este lunes.

El mandatario aseguró que “se ha cumplido con el compromiso de no aumentar impuestos, desde que llegamos, esto no sucedía antes. No se han creado impuestos nuevos”.