Monreal llama a la reconciliación con sectores como la Iglesia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, opinó que Morena no debe profundizar sus diferencias con distintos sectores sociales y llamó a que en el país se emprenda un proceso de reconciliación, tras las exigencias de asociaciones religiosas de revisar la estrategia de seguridad.

“No podemos alejarnos, no debemos alejarnos de la sociedad civil, de las propias asociaciones religiosas, de los intelectuales, de los académicos, de la clase media. Creo que hay que pugnar por una etapa de reconciliación con todos los sectores”, opinó Monreal al ser cuestionado sobre la violencia de las últimas semanas que ha llevado a integrantes de la Iglesia Católica a criticar el lema de “abrazos, no balazos” del presidente.

"No podemos enfrentarnos a ellos, no debemos polarizar ni distanciarnos de ellos. Al contrario, hay que buscar acercarnos a ellos y mantener la confianza que depositaron en Morena en el 2018", también dijo.

El senador dijo que las asociaciones religiosas, en este caso la católica, tiene sus razones para emitir ese tipo de expresiones, comunicados o discursos, luego del asesinato de dos jesuitas en el templo de Cerocahui, en la sierra Tarahumara.

“Debemos respetarlos y buscar soluciones. No le conviene al país separarse, no le conviene al país confrontarse, no le conviene al país polarizarse”, añadió Monreal.

El coordinador de Morena en el Senado dijo que las asociaciones religiosas le han comentado que están preocupados por el clima de violencia en algunos lugares del país.

“Pero yo los vi serenos y sensatos en sus planteamientos de buscar soluciones y de hacer propuestas para enfrentar este flagelo tan delicado, que es el aumento de la violencia; pero no los vi irrespetuosos ni tampoco imprudentes'', afirmó.

Monreal reconoció que, si bien en otros temas se han logrado resultados positivos, como la política social, “la separación del poder económico del político” y en materia de austeridad, sigue pendiente el problema de la seguridad pública.

El zacatecano, aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales en 2024, reiteró que el Senado revisará la estrategia de seguridad y el plan nacional de la Guardia Nacional.