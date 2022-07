ONG exigen a la Fiscalía de Chiapas frenar acoso contra párroco Marcelo Pérez Pérez

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Decenas de organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y magisteriales exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas frenar el acoso y persecución judicial contra el párroco Marcelo Pérez Pérez, a quien se le giró una orden de aprehensión por su presunto involucramiento en la desaparición de 21 personas en el municipio de Pantelhó, atribuida al grupo de autodefensas El Machete.

Luego de que el obispo de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez revelara el domingo que existe una orden de captura contra el padre Marcelo Pérez Pérez, activistas y defensores de derechos humanos, emitieron pronunciamientos conjuntos para exigir a la FGE se desista de su acción contra el párroco al quien consideran un promotor de la paz y no la violencia.

Señalaron que el pasado 21 de junio, la FGE solicitó una orden de captura contra el párroco, a quien vincula con la desaparición de 21 personas ocurrida el 26 de julio del 2021 cuando miembros del grupo de autodefensas El Machete sacó a este grupo de personas de sus casas en Pantelhó para llevárselos a su bastión en la comunidad San Jose Buenavista Tercero.

Desde hace casi un año, familiares de los 21 desaparecidos han señalado directamente al padre Marcelo Pérez Pérez de estar ligado a El Machete, aunque hasta ahora no se ha podido probar que el párroco hubiera estado en Pantelhó cuando ocurrieron los hechos.

Desde ayer, decenas de organizaciones civiles emitieron sus protestas en cartas, desplegados, pronunciamientos públicos en contra de lo que llamaron una persecución judicial y la prefabricación de delitos por parte de la FGE del estado de Chiapas.

Señalaron que esta solicitud de la FGE al juez de control en Chiapas, “demuestra que el sistema de procuración de justicia está siendo utilizado de manera parcial y de mala fe, carente de objetividad y lealtad para criminalizar a un defensor de los derechos humanos”.

Recordaron que el párroco de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ya ha sido criminalizado en otras ocasiones, siendo además víctima de amenazas, hostigamiento, intimidaciones y agresiones físicas.

Por esa razón la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en 2016 las medidas cautelares número MC- 506-14, que “siguen vigentes y, aunque son imprescindibles, no son suficientes para que él pueda continuar con su actividad de defensa en un entorno seguro”.

Mediante una carta, casi 30 organizaciones exigieron al gobierno mexicano “el retiro de la acusación penal que criminaliza la defensa de derechos humanos del Padre Marcelo. Nos preocupa que sea detenido, asesinado o desaparecido y que continúe la criminalización, por lo que si esto ocurre responsabilizamos al Estado mexicano”, señalaron.

Entre las casi 30 organizaciones civiles que firman esta carta están Cántaro Azul A.C., Casa de la Mujer A.C, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Indígenas A.C., el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., el Comisión de Apoyo a La Reconciliación Comunitaria (CORECO), el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García” y Comité Cerezo México.

A esta misma protesta se han unido maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en sus diferentes secciones sindicales tanto la Sección 7 de Chiapas, como otras secciones sindicales de diversos estados del país que anunciaron movilizaciones si la FGE atenta contra la libertad de padre Marcelo Pérez.

En una carta que el propio padre Marcelo Pérez envió al obispo emérito Felipe Arizmendi Esquivel, señaló que “por acompañar al pueblo de Pantelho”, los familiares de los detenidos del 26 de julio 2021, le han imputado como responsable, por lo que la FGE le ha pedido al juzgado que gire orden de aprehensión en su contra y tres personas más: Pedro Cortez López, Diego Mendoza Cruz, y Antonio Jiménez Cortez.

“Pedro y Diego ya están en el Amate. No se sabe si el juez concedió la petición de la fiscalía. Le comparto para encomendarme a sus oraciones, mi corazón está muy en paz, porque no he hecho nada mal, al contrario entré el 27 de julio en Pantelho para decirle al pueblo que son hijos de Dios y que no caigan en la misma violencia. escucharon mis palabras gracias a Dios y se detuvo las detenciones y las quemas de casa”, dijo el párroco en su carta