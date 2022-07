Si condenan a Julian Assange pediré que se desmantele la Estatua de la Libertad: AMLO

Exigencia. López Obrador pidió no dejar solo al periodista Assange. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá desmantelar la Estatua de la Libertad de Nueva York si Estados Unidos llega a condenar al periodista Julian Assange, fundador de Wikileaks.

López Obrador reprochó que grandes medios como el New York Times, el Washington Post, el Financial Times o El País no estén cubriendo el caso ni hayan solicitado que se le otorgue un indulto.

“Convocar a un encuentro de la prensa más importante del mundo para exhortar, pedir, llamar, para que se le otorgue un indulto a Assange. Si no lo hacen van a quedar manchados”, aseguró.

Assange se enfrenta en Estados Unidos a 18 cargos penales y deberá responder por acusaciones de espionaje si finalmente es trasladado al país norteamericano. Se enfrenta a un total de 175 años entre rejas, aunque el gobierno estadunidense sostiene que probablemente sería condenado a una pena de entre cuatro y seis años.

Assange permanece encarcelado en Reino Unido desde abril de 2019, cuando fue arrestado después de casi siete años recluido en la Embajada de Ecuador en Londres.