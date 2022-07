AMLO busca convencer a Biden de que en EU no tienen fuerza de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la visita a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, buscará convencerlo de que no tiene fuerza de trabajo, por lo que es necesario que permita la llegada ordenada de trabajadores migrantes.

“Lo que hay que hacer es permitir la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos, pero no aceptan y a eso voy, a convencerlos de que no tienen fuerza de trabajo”, aseguró.

Durante la conferencia en Palacio Nacional afirmó que esa es una de las razones por las que algunos negocios en el país vecino no cuentan con la capacidad de atender a comensales o compradores; pero, principalmente es la razón por la que las personas migrantes optan por el tránsito irregular.

No tienen trabajadores, pero no quieren aceptarlo, y desde hace mucho tiempo apuestan a la ilegalidad por dos razones: porque pagan menos y no dan servicios, es decir, prestaciones a los trabajadores, y porque los pueden correr cuando se les dé la gana porque se consideran ilegales”, señaló.