AMLO celebra llamado a la paz de la Iglesia Católica: "es otro tono"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el comunicado de la Iglesia Católica y la comunidad jesuita en el que llaman a la unidad y afirmó que el tono es distinto al que utilizaron en anteriores declaraciones, para referirse a la estrategia de seguridad.

"Están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz, es otro tono”, dijo López Obrador al celebrar la postura de la Iglesia católica. pic.twitter.com/nOBVngHvEY — Proceso (@proceso) July 5, 2022

El presidente destacó la importancia de convocar a quienes integran los grupos delincuenciales a deponer su actitud. “Esto es muy importante porque es el perdón. Lo que me importa es el humanismo, que es la esencia del cristianismo”, insistió.

En torno a una probable amnistía a delincuentes, el presidente López Obrador dijo que “ya es otro asunto, yo no estoy diciendo de la negociación y nosotros no tenemos ninguna negociación. Porque ya estaba yo escuchando otras voces, ya no puedo decir hitlerianas, pero fascistoides, de eliminar, de la ley del Talión, del que a hierro mata, a hierro muere y eso no tiene que ver con el comportamiento de las iglesias”.

El presidente reprochó que en las últimas declaraciones los religiosos hablaban de que no eran suficientes los abrazos para detener los balazos, “claro que hacen falta muchas otras cosas, pero lo esencial es no querer enfrentar la violencia con la violencia, porque los fachos eso es lo que proponen”, dijo.

Consideró que hubo críticas de sacerdotes a su estrategia de seguridad y que difícilmente fueron declaraciones tergiversadas por los medios de comunicación.

“El documento de ayer, que por cierto lo firma también el obispo de Morelos es completamente distinto, es lo más cercano al pensamiento del Papa Francisco. Por eso quería expresar mi gratitud para que entre todos ayudemos a construir la paz y que no solo nos dediquemos al análisis de la realidad sino que busquemos transformar la realidad”, señaló.

Al mencionar que no es suficiente rezar para conseguir la paz, el mandatario federal recordó la canción “No basta rezar” de Los Guaraguao y que reprodujo durante la conferencia: “´No basta rezar, no no, no basta rezar para conseguir la paz´, pero ayuda y yo celebro este documento porque en mis tiempos de opositor, hace décadas, conocí y tuve relación con sacerdotes progresistas, muy comprometidos”.

El presidente agregó: “Cuando triunfé, cuando triunfamos en el ´18, me halagó mucho que el padre, el poeta de Nicaragua, Ernesto Cardenal, mandó una felicitación y eran gentes muy comprometidas, que yo estoy seguro estarían con nosotros, es como se corea, se dice si Zapata viviera, con nosotros estuviera, igual el presidente Juárez, Madero, Cárdenas, desde luego Santana no, ni Porfirio Díaz, mucho menos Huerta, Salinas ya sabemos que no está”.

El comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, indica que en la Jornada de Oración por la Paz, es necesario “estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, nos están abriendo una puerta para la paz”.