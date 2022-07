Gertz Manero no ha cometido delitos graves y por eso no he solicitado su remoción de la FGR: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no solicita la remoción del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, porque considera que no ha cometido actos de corrupción.

“Se puede denunciar, y somos libres, pero tenemos que probar, no es denunciar por denunciar, entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento y no soy cómplice de nadie, el fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del fiscal, así de claro”, aseveró.