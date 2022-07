Militarización de la Guardia Nacional avanza en “abierta violación a la constitución”, afirman expertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tercer informe del Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México concluye que, en abierta violación a la Constitución, se avanza en la militarización de la Guardia Nacional, reafirma el carácter militar y la ineficacia de la corporación.

El actual gobierno ha incrementado, como ningún otro, la presencia y el poder de las Fuerzas Armadas no solo en tareas de seguridad pública, sino en muchas otras que corresponden al ámbito civil, refiere.

Estefanía Vela, una de las integrantes del observatorio, señaló que el informe de los tres años de la Guardia Nacional, es de gran trascendencia debido a que la información que contiene revela que lo previsto en la Constitución no se está cumpliendo y que “alguien que no cumple con lo que manda la Carta Magna no puede hacerse llamar incorruptible...Nadie tendría que reformar la Constitución si ésta le diera la razón”.

Vela también hizo notar el incumplimiento de la obligación de publicar reportes anuales sobre el uso de la fuerza.

Por su parte, la Senadora Claudia Anaya comentó los riesgos de que este proyecto militarista siga avanzando, “porque lo que se aprobó en el Congreso era un cuerpo civil”.

Así, insistió en la necesidad de recuperar las instituciones civiles que el país requiere y que la ley establece.

En el evento, participaron María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, organización que coordina el Observatorio; la senadora Claudia Anaya, integrante de la Comisión de Derechos Humanos; Alejandro Hope, analista de seguridad; y Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización Intersecta.

El Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, fue creado en junio de 2019, tiene como objetivo documentar y difundir información oportuna, cierta y verificable sobre la militarización en el país.

María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, presentó algunos de los principales puntos del informe, relacionados con reclutamiento, operación y responsabilidades de las Fuerzas Armadas, incluyendo a la Guardia Nacional.

En el informe destaca la violación constitucional que implica que dicha corporación sea una extensión de las Fuerzas Armadas y la ausencia de resultados a la luz de los niveles de criminalidad que vive el país.

Señaló:

“Ya no estamos hablando solo de militarización, sino de militarismo; están intentando cambiar nuestra cultura civilista por una cultura militarista.

Desde el Observatorio, se seguirá insistiendo para frenar este proceso que va en contra de la del país, indicó

Por su parte, Alejandro Hope destacó que este informe reafirma que la Guardia Nacional es una ficción administrativa y una simulación, dado su indudable carácter militar. Añadió que la relación establecida en esta administración con las Fuerzas Armadas hará muy difícil la relación con el nuevo presidente, si es que éste pretende replantearla.