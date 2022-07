Sandra Cuevas impugna el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa que ordena su destitución

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó un recurso de apelación a la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA) que ordenó su destitución del cargo e inhabilitación como servidora pública durante un año por el abuso de funciones en el cierre del Deportivo Guelatao, en la colonia Morelos.

A las afueras de la sede del Tribunal en la colonia Nápoles, rodeada de poco más de 50 vecinos de la alcaldía, incluidos niños, que llevaron matracas, panderos, tambores y carteles para apoyarla y gritarle "¡No estás sola!", la aliancista aseguró:

“Acabo de entregar el recurso de la apelación y vamos a seguir dando la batalla jurídica. Esperamos que el Tribunal de Justicia Administrativa actúe de forma autónoma y podamos salir bien librados y victoriosos de esta nueva embestida jurídica”.

Cuevas Nieves adelantó que, de no tener una respuesta favorable, acudirá al amparo. “Vamos a hacer uso nosotros de todos los recursos legales, pero yo espero que en esta instancia podamos ganar y salir victoriosos”, dijo en medio de porras y aplausos de sus seguidores.

Respaldada por los alcaldes Santiago Taboada de Benito Juárez; Lía Limón de Álvaro Obregón; y Alfa González de Tlalpan, la aliancista reiteró su posición de que este juicio en su contra es promovido por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por ser crítica de su administración:

“Por supuesto que es una persecución de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Es una persecución porque no hay un fundamento jurídico. No hay fundamento, o sea, sencillamente no hay delito, no hay ninguna falta grave por hacer mi trabajo; ni grave ni no grave, no hay falta, esto es una persecución, es una sentencia irrisoria por parte del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México".

En su apelación al fallo del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Cuevas recibió el apoyo de los alcaldes Santiago Taboada de Benito Juárez, Lía Limón de Álvaro Obregón y Alfa González de Tlalpan. Video: Octavio Gómez https://t.co/0k65jUdUvj pic.twitter.com/NTruixjJju — Proceso (@proceso) July 6, 2022

Sigue en la alcaldía al menos 3 meses

El pasado 13 de junio, Sandra Cuevas confirmó que recibió la notificación del TJA que la inhabilita y destituye por un año por "abuso de funciones" y dijo que tenía 15 días para impugnar tal decisión.

Este miércoles, José Medina, director Jurídico y de Gobierno de la alcaldía, explicó que, a partir de hoy, el Tribunal tiene aproximadamente tres meses para hacer la resolución correspondiente, aunque el próximo jueves 15, el personal sale de vacaciones y regresa el 1 de agosto.

Mientras corre ese tiempo, aclaró, Sandra Cuevas seguirá firme en el cargo. “Totalmente, esta es una resolución de primera instancia, hasta que no quede firme en una ejecutoria que emita el Tribunal de Justicia Administrativa en su Sala Superior tendríamos ya una resolución de pleno derecho”.

Al ser cuestionado sobre los argumentos expuestos en la apelación, el funcionario respondió: “Estos temas ya estarán siendo dilucidados por la Sala Superior, en este momento no tendríamos una postura, lo estamos ya vertiendo en el documento para análisis correspondiente de la Sala Superior del Tribunal”.

En apoyo a Cuevas, el alcalde Taboada añadió: “La alcaldesa sigue en el cargo, esta es, insisto, una apelación a la primera instancia. La alcaldesa no se va hasta que no tengamos resolución firme. Tenemos alcaldesa en Cuauhtémoc para rato”.

Limón aseguró: “La defensa legal es muy fácil y muy sencilla, no hay fundamento alguno para destituir a una alcaldesa que actuó conforme a la ley y en el marco de sus competencias e hizo su trabajo de mejorar un espacio público para evitar cualquier riesgo de las y los ciudadanos. Así de sencillo, no hay ningún fundamento legal, lo que quieren hacer es una absoluta tropelía”.