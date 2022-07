AMLO elogia a Francia por nacionalizar la electricidad: "se necesita tomar decisiones y actuar con arrojo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ante tiempos de crisis no puede haber gobiernos indecisos, blandengues y se debe tomar medidas atrevidas y con arrojo.

Luego de que Francia anunció la nacionalización de la energía eléctrica, el mandatario mexicano celebró la decisión y defendió que su administración desde un principio lo supo y se preparó.

“Desde el principio dijimos: Hay que prepararnos porque, si continúa la pérdida de producción de petróleo, vamos a tener una crisis tremenda. Entonces, desde que llegamos, a invertir en exploración. Tuvimos suerte, encontramos campos con bastante petróleo y se invirtió para extraer petróleo”, señaló.

Precisó que “siempre hemos sostenido que no se puede enfrentar una decadencia, un proceso de degradación progresivo sino es con una transformación. ¿Qué es una transformación? Es tomar medidas atrevidas para enfrentar crisis y contar con el apoyo del pueblo para poder consumar o realizar, llevar a la práctica esos cambios”.

La indecisión en épocas de crisis, dijo, es funesta y expuso que la determinación del gobierno francés fue la correcta.

