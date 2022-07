AMLO sobre denuncia contra Peña Nieto ante la FGR: "nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), contra Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, no es para acusarlo, todavía, de lavado de dinero, porque su gobierno no va a fabricar delitos.

Luego de la presentación de la Unidad de Inteligencia Financiera de los movimientos del exmandatario priista, el presidente pidió actuar con responsabilidad, “para no hacer juicios sumarios y al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad”.

Sin embargo, afirmó que si hay elementos que concluyan un delito, se debe comenzar el proceso judicial.

“Yo no le voy a decir a Pablo, porque es una gente honorable, honesto, ni él me va a venir a decir, que no hagamos algo, para proteger a un político, a un compañero o familiar. Ni le voy a decir al fiscal: ´oiga no vaya a iniciar proceso en contra de esta persona´, cuando yo le diga eso al fiscal ya no tengo autoridad, ya el que tendría, si no más autoridad, más dominio en el gobierno, sería el fiscal y así pasaba”, sentenció.