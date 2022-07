Denuncia contra Peña Nieto demuestra que “no hay impunidad, que no se esconden las cosas”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXCO (apro).- Para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el mensaje tras el anuncio de la investigación que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el expresidente priista Enrique Peña Nieto por presuntas operaciones financieras internacionales irregulares, es “que no hay impunidad, que no se esconden las cosas”.

Cuestionada sobre el tema, al término de un acto en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijo que se enteró durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y opinó:

“Es una investigación con mucha información… La Unidad de Inteligencia Financiera, por parte de Pablo Gómez, y la decisión que se toma es que se vaya a la Fiscalía; es decir, no esconder lo que se encontró, sino enviarlo a la Fiscalía General de Justicia (sic)”.

La morenista recordó que hubo una consulta pública –en 2021- que el propio mandatario federal planteó al Instituto Nacional Electoral (INE) “en donde hubo una participación muy importante con una decisión por parte de la ciudadanía de que si se podían juzgar a los expresidentes y quien tiene que decidir es la Fiscalía General de la República”.

Al preguntarle sobre el mensaje que significaba este anuncio, Sheinbaum Pardo respondió:

“Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta ante la Fiscalía”.