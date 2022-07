El presidente de Black Jaguar-White Tiger da su versión y contraataca a sus denunciantes (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Eduardo Serio, presidente y fundador y cabeza del refugio Black Jaguar-White Tiger, salió al paso para atajar las críticas que ha recibido en días recientes por las condiciones precarias en las que vivían más de 200 animales a su cargo y de los que fue despojado por las autoridades.

A través de dos videos publicados en Instagram, Serio se refirió a su fundación como “la mejor en la historia del planeta” y alegó tener derecho a su reputación por lo que pidió escuchar la versión de su historia.

Eduardo Serio explicó que fue a raíz de la aprobación de la “Ley de Circos Sin Animales” que rescató mediante su fundación entre 150 y 200 felinos en seis semanas, lo que mermó sus finanzas.

Sin embargo, dijo, lo afectó más que Instagram cambió su algoritmo porque las publicaciones pasaron de tener miles de comentarios a tres o cuatro y los donativos no fueron creciendo a la par que el número de animales.

En medio de la pandemia, siguió, llegó a su fundación Yael Ruiz, a quien conoció un año antes, le dijo que tenía muchos problemas personales y mes y medio después le pidió trabajo.

“Le dije ‘te voy a dar el mejor trabajo de mi fundación” que consistió dijo, en publicar fotos y videos de los animales para “inspirar” a la gente y obtener donativos.

Después, según Eduardo Serio, supo que Yael trabajaba “de manera secreta” con la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México A.C. (AZCARM) de Ernesto Zazueta, socio a su vez de Arturo Islas.

AZCARM, dijo Serio, recibe dinero mensualmente de Semarnat porque Zazueta tiene un zoológico en Sinaloa, donde se le murieron 400 animales, y aseguró que, aunque también él tenía derecho de recibir recursos de Semarnat nunca le pidió un peso “porque nuestro país está muy castigado”.

Luego acusó a Zazueta de desviar los recursos que recibe de Semarnat y a Arturo Islas de vender gatos bengala y cernícalos que trae de España. Además, contó que tiene un águila real cuya legalización cuestionó.

En cuanto a las críticas en su contra señaló que “es muy fácil criticar y sacar todo de contexto” y justificó el estado de deterioro de algunos animales al señalar que él no tiene un zoológico y que a varios animales los recibió en pésimas, condiciones, viejos o con problemas genéticos. “No somos dios ha habido algunos que no hemos podido salvar”, dijo.

Y cuestionó la postura de Yael que ha relatado en entrevistas que estuvo investigando y documentando durante dos años todas las irregularidades “y cómo los animales se iban a la mierda. ¿Eso no es complicidad?”

View this post on Instagram

Los videos que fueron publicando, aseveró, muestran otra cosa pero están sacados de contexto.

“Esos videos tan horribles que sacaron definitivamente son verdad, nada más que como les decía yo no soy zoológico, yo no tengo puro animal precioso, bonito, obras de arte en un museo… no, yo me dedico a rescatar todo tipo de animales, o, ¿ya se les olvidaron todos los cientos de milagros qué hicimos?”, cuestionó el fundador de Black Jaguar-White Tiger“.