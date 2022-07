El tiktoker “Soy Mirrey” relata cómo se salvó al ser detenido en un retén del Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Este pequeño sombrero me salvó la vida en Sinaloa”, expresó el tiktoker “Soy Mirrey”, al narrar su supuesta detención en un retén vigilado por el Cártel de Sinaloa, en Badiraguato, Sinaloa, la tierra natal de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el video, publicado el 21 de junio y que tiene 14 millones de reproducciones, el también youtuber Carlos Bello contó que fue confundido por un miembro de “La Mayiza”, es decir, con gente de Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

El joven, cuya cuenta de TikTok tiene 6.3 millones de seguidores, explicó cómo un pequeño sombrero colgado en el espejo retrovisor de su camioneta casi le cuesta la vida cuando se dirigía hacia el municipio de Badiraguato.

“Resulta que aquí don pendejo estaba manejando hacia Badiraguato, sin querer porque me perdí, y Badiraguato es famoso por algo ¿no? Entonces me pararon en un retén falso, de pura suerte no me cagué porque ya había ido al baño antes.

“Entonces me revisaron bien, me dijeron que qué pedo, que qué hacia un chilango ahí y me preguntaron si era de ‘La Mayiza’ o de ‘La Chapiza’, a lo que yo respondí ‘yo soy de los buenos’.

“Y me dijeron ‘¿y ese sombrerito qué rollo, viejo?’, yo en ese punto estaba de no mames un sombrerito me va a costar la vida, ¿en serio? He arriesgado mi vida haciendo mil y una pendejadas”.

Al concluir su relato, Carlos Bello señaló que por fortuna había un chavito dentro de ellos y me reconoció y dijo: ‘no, este vato es inofensivo, hace videos y es empresario y todo bien, es buena persona”.

La anécdota del tiktoker generó muchos comentarios. Hubo quienes dijeron que la historia es una mentira. “Me perdí yendo a Badiraguato, jajajaja la historia más inventada”, escribió Guillermo. Jeasmany le dijo que en realidad lo salvó el tipo, es decir, el chavito.