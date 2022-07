Ricardo Monreal: Se debe respetar presunción de inocencia de Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, opinó que se debe respetar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso en el caso de la investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El coordinador de Morena en el Senado dijo que “lo que debemos hacer, todos, antes de emitir una condena, un juicio de valor o una actitud que lastime a las personas, es conocer la averiguación, conocer la carpeta de investigación y conocer lo que el juez resuelva. Es decir, eso se llama presunción de inocencia y debido proceso”.

Luego que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Pablo Gómez, dio a conocer que denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Peña Nieto, el legislador zacatecano dijo que como maestro universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enseña a sus alumnos que nadie puede juzgar sin pruebas.

“Y que ningún mexicano o mexicana puede ser estigmatizado como delincuente, si no tiene el Ministerio Público, el Fiscal y el Juez, pruebas suficientes para condenarlo”, comentó.

“Entonces, es una información que tiene la UIF, como seguramente tiene cientos o miles de expedientes de personas políticamente expuestas. Así es que yo estoy seguro, convencido y espero que se aclare, se resuelva y se actúe conforme a la ley, conforme a derecho y no conforme a otras circunstancias”, añadió.

Monreal dijo que está en contra de la persecución política, pues ha sido perseguido político y su lucha es por la aplicación estricta de la ley y el derecho.

“Sobre nosotros se construyeron expedientes falsos; ahora no podemos hacer lo mismo una vez que la gente nos dio la confianza y sus votos. Ahora tenemos que actuar con rectitud y aplicar estrictamente la ley al caso concreto; por eso no me sumo a climas de linchamiento ni a climas de vendettas políticas en contra de persona alguna”, reiteró.

Sobre las especulaciones que han surgido tras la investigación sobre Peña Nieto de que el trasfondo sería la lucha electoral en el Estado de México, bastión del grupo Atlacomulco, del que el expresidente forma parte, Monreal dijo que Morena no lo necesita.

“En el Estado de México, el presidente de la República tiene una alta aceptación”, manifestó.

Esta mañana, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dio a conocer que el expresidente priista tiene una investigación abierta por presuntamente realizar operaciones internacionales con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 26 millones 001 mil 429 pesos 74 centavos.

De acuerdo con Gómez, la UIF también detectó que Peña Nieto tiene “vínculos corporativos” con dos empresas, que fueron identificadas como “empresa A” y “empresa B”.

En una de ellas, el priista tendría calidad de accionista con familiares que realizan operaciones por montos elevados y fue creada por la familia de EPN desde antes de que fuera presidente.

La otra, también creada por familiares antes de su gobierno, “tendría una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”.

Esta empresa fue proveedora o prestadora de servicios del gobierno de 2013 a 2018, por un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la investigación en la FGR contra Enrique Peña Nieto no es para acusarlo, todavía, de lavado de dinero, porque su gobierno no va a fabricar delitos.