Tras "banderazo" de Barbosa a aspirantes para sucederlo, se desataron los destapes

PUEBLA, Pue., (apro).- A partir de que el gobernador Miguel Barbosa Huerta exhortó a que ventilaran sus aspiraciones los interesados en ser candidatos de Morena a sucederlo, los desatapes se desataron en Puebla cuando aún faltan 23 meses para los comicios.

El primero en abrirse fue el senador Alejandro Armenta Mier, quien en conferencia de prensa dijo que ya había corrido “la cortesía” de manifestar al gobernador Barbosa su intención de ser candidato de su partido para las elecciones de 2024.

Aunque fue el mandatario poblano quien pidió destaparse a los morenistas para evitar que otros dos personajes que ya andaban haciendo proselitismo tomaran ventaja, en clara alusión al propio Armenta y al líder de la bancada de Morena en la cámara de diputados, Ignacio Mier Velazco.

“Sí quiero decir a todas las gentes de mi gobierno y quienes no sean de mi gobierno…que ya expresen de manera pública si tienen aspiraciones, si no, la ventaja que están tomando quienes ya están haciendo propaganda para este fin, es una ventaja que parece no correcta”, expresó.