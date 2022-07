UIF denuncia ante FGR a Peña Nieto por red de transferencias millonarias y presunto lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente priista Enrique Peña Nieto, por presuntamente realizar operaciones internacionales con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 26 millones 001 mil 429 pesos 74 centavos, mediante empresas familiares.

El titular de la UIF, Pablo Gómez, habló sobre los detalles relacionados con la investigación que la dependencia detectó sobre los movimientos financieros del expresidente Enrique Peña Nieto. pic.twitter.com/kiQSLndfvO — Proceso (@proceso) July 7, 2022

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, dijo que este análisis se hizo con reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, que van desde la compra de inmuebles, obras de arte, oro, metales preciosos y joyas, por ser ámbitos en los que suele lavarse dinero, esquema por el cual el expresidente obtuvo beneficios.

Gómez aclaró que la UIF no congela cuentas, sino que incorpora a quienes presentan movimientos irregulares a una lista de personas bloqueadas, físicas o morales, quienes no pueden hacer operaciones de ningún tipo en el sistema financiero nacional; y hasta el momento no es el caso del exmandatario priista.

“Esta es una medida de prevención de operaciones que pueden estar atentando contra el sistema financiero cuya estabilidad y buen funcionamiento vinculado a los intereses de la economía está a cargo de la UIF por mandato de la ley”, dijo.

En el caso de que la UIF solicite a España agregar a Peña Nieto a esta lista de personas bloqueadas, Gómez afirmó: “No he considerado esa posibilidad porque hay que tener mucho cuidado con esto de la incorporación a la lista de personas bloqueadas por varias razones: a veces son empresas y tienen que pagar salarios, proveedores y no nos dedicamos a cerrar empresas. Necesitamos que estén funcionando, abiertas, aunque haya una denuncia penal contra la misma”.

Justificó esta posición dado que “siempre que hay una duda es mejor no enlistar, cuando no hay duda, se tiene que enlistar(…) En este caso (de Peña Nieto), necesitamos todavía un poco de información, que no se puede decir porque si no, no la voy a poder obtener”.

El titular de la UIF detalló que los más de 26 millones de pesos se repartieron entre las siguientes fechas y montos: 21 de agosto de 2019, con 16 millones 008 pesos con 20 centavos; el 20 de octubre de 2021, con 5 millones 702 mil pesos con 62 centavos; y el 29 de octubre de 2021, con un monto por 5 millones 718 pesos con 92 centavos.

Gómez detalló que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España, estas operaciones se dieron mediante un hermano del exmandatario, a quien le envió cheques con la cantidad aproximada de 29 millones de pesos.

“La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857 mil 108 pesos 16 centavos moneda nacional y depósitos por la cantidad de 47 millones 523 mil 677 pesos 17 centavos, moneda nacional, entre el año 2013 y el año 2022”, dijo el titular de la UIF.

De los depósitos destacó la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333 mil 939 pesos con 31 centavos en entre 2013 y 2022, por lo que se desconoce la fuente.

La UIF también detectó también que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas a las que se les encontraron irregularidades fiscales y financieras.

En una de las empresas Peña Nieto comparte la calidad de accionista con familiares que realizan operaciones por montos elevados, esta firma existente desde antes de que fuera presidente y una de las operaciones fue el depósito de 35.9 millones a un accionista y familiar, que, a su vez, regresa a la misma empresa un monto aproximado de 22.8 millones.

La otra empresa “tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo”.

Esta empresa fue proveedora o prestadora de servicios del gobierno durante el mandato de Peña Nieto, por un total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos con 48 centavos, divididos entre los años 2013 y 2018, entre los que en 2015 recibió la mayor cantidad, con por 5 mil 505 millones de pesos, es decir la mitad.

La misma empresa, entre 2015 y 2021 envió 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido entre mil 557 millones 822 mil 839 pesos y 4 millones 942 mil 900 dólares. Esta firma aún tiene una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea y a través de ésta enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda por un total de 164 mil 326 euros.