AMLO acusa que el gobernador de Texas, Greg Abbott, se está extralimitando con medidas antimigrantes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobernador de Texas, Greg Abbott, no es serio y se está extralimitando con medidas antimigrantes que calificó de politiqueras, inmorales e inhumanas.

El presidente dijo que no ve bien que haya quienes se aprovechen de esos temas para ganar votos y llamó a que “si hay un candidato o un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá a que no se vote por esos partidos y candidatos”.

“Qué van a estar apoyando a partidos o políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal. ¿Qué no está en la Biblia, que hay que proteger al forastero?, que no hay que maltratarlo y muchos son evangélicos o católicos y, ¿por qué no cumplen con las escrituras?, cuestionó el presidente.

Abbott emitió una orden ejecutiva para autorizar a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública del estado regresar a inmigrantes ilegales a la frontera con México.

El presidente mexicano reaccionó ante esta medida: “Es muy vulgar hacer eso y no tiene ningún fundamento legal. Es como si aquí el gobernador de Sonora dijera 'no vamos a permitir que entren los estadounidenses a Sonora', pues no puede porque esa es facultad del Gobierno Federal”.

Afirmó que la falta de fundamento es una obviedad y dijo estar absolutamente seguro de que el presidente Joe Biden no acepta esa orden, además de que el Departamento de Estado ya cuestiona la medida.

“Este mismo gobernador, hace unos días, inventó que había que revisar los frenos de los camiones en las carreteras para obstaculizar las fronteras, cerró las aduanas con una argucia, una maniobra supuestamente de tránsito, no es serio el señor, con todo respeto a su autoridad, pero que no venga con eso”, señaló.