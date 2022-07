Camioneta sin placas que usé "es de un vecino", asegura Sandra Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que la camioneta sin placas que usó el miércoles pasado para acudir Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) “es de un vecino” y aseguró que el permiso de circulación está en regla.

Y, tras la declaración de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que como servidora pública debe poner el ejemplo y respetar el Reglamento de Tránsito, la edil acusó que “la dinámica del gobierno de Morena es hacer una línea discursiva de Sandra Cuevas que no es. A mí no me van a encontrar ningún acto de corrupción. Soy una persona honorable”.

En breve conferencia desde su oficina de la alcaldía, Cuevas Nieves mostró los documentos que, dijo, comprueban que el permiso que portaba la camioneta gris Honda Oddisey 2014 ese día “es legal, no patito”.

La camioneta sin placas. Foto: Sara Pantoja

Luego, mandó de nuevo mensaje a la morenista: “Si la jefa de gobierno quiere hacer una investigación, no es su facultad, pero lo puede hacer. Va a encontrar que es de una camioneta de un particular… No es mía, si hay que hacer una aclaración tendrá que hacerlo con el dueño”.

Y como prueba de la supuesta intención del gobierno de Sheinbaum de perjudicarla, dijo que esta misma tarde le llegó un oficio de la Secretaría de la Contraloría General “preguntando por la camioneta”.