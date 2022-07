Pese a quinta ola de covid, todo el país está en semáforo verde, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país está en semáforo epidemiológico verde por covid-19 y hasta el momento no ha considerado que la situación pueda agravarse.

A pesar de que esta medida ya no se difunde de forma pública, el gobierno federal mantiene las reuniones semanales de salud, para tomar decisiones en torno a cambios de estrategia.

“Sí tenemos el mapa para ver si en algún estado en especial se requiere actuar de manera urgente. Hasta ahora todo está en verde, es decir, no tenemos ningún estado en amarillo y mucho menos en situación de gravedad”, afirmó el presidente.

Argumentó que no hay saturación en hospitales, “es muy poco”, dijo. Hasta el informe de este martes, se registró un promedio de 10 por ciento de hospitalizaciones en camas generales y 3 por ciento en hospitalizaciones en terapia intensiva”.

En plena quinta ola, el informe técnico de la noche de este jueves registró 32 mil 295 nuevos contagios y 48 fallecimientos en las últimas 24 horas, aunque el presidente dijo que hay un promedio de 12 muertes al día.

“Afortunadamente la mayoría de la gente ya tiene vacunas. Estamos seguros, y por eso no vamos a dejar de decirlo, de que afecta más a los que no están vacunados o que no tienen la vacuna de refuerzo”, expuso el mandatario federal.

Sobre el cambio en las medidas sanitarias, el presidente dijo que “va a depender del comportamiento. Por ejemplo, el lunes tomamos decisiones y el martes ya les decimos aquí”.