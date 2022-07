“Una bajeza”, la recomendación por extraer al niño Emilio del DIF: Samuel García

MONTERREY, NL (apro).– El gobernador de Nuevo León, Samuel García, consideró una “bajeza” la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) por el niño que extrajo indebidamente su esposa, Mariana Rodríguez, del refugio DIF Capullos y, lejos de reconocer su falta, como le solicitó el organismo, aseguró que “no vale la pena hablar” del tema.

Este viernes, la Comisión dio a conocer la recomendación 05/2022, luego de investigar la forma en que la pareja se llevó de la casa hogar ubicada en Guadalupe al bebé con discapacidad Emilio, para tenerlo con ellos el fin de semana del 14 al 16 de enero.

Encontraron que la titular de la oficina Amar a Nuevo León vulneró los derechos del menor, por lo que el DIF debe indemnizarlo con la creación de un fideicomiso.

También pidió que la pareja reconozca ante la sociedad de Nuevo León que los derechos del niño fueron violados, y que se inicien los procesos administrativos correspondientes por quienes incurrieron en responsabilidad.

García Sepúlveda respondió con desdén a la notificación, en la que además les reprochan por exponer en redes sociales al niño, quien padece esquizencefalia de labio abierto derecho.

“Las niñas y niños del estado son lo más importante, por eso no sé ni qué decir sobre la recomendación que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la visita que hizo Emilio a nuestra casa hace algunos meses, salvo que, si realmente quieren ayudar a los pequeños, lo hagan de verdad, en serio, no así, no con bajezas”, expresó en un texto que difundió el área de comunicación del gobierno estatal.

Tras descalificar la recomendación, dijo que con su dinero pagará la educación del bebé, hasta que crezca.

“Saben bien que su recomendación es infundada y no vale la pena hablar nada de lo que dicen, pero vamos a aprovechar una cosa: aunque la recomendación sobre el fideicomiso para Emilio llegó tarde, porque desde el mes pasado Mariana y yo nos comprometimos a apadrinarlo en el proyecto de Capullos Renace, de todos modos lo vamos a abrir y voy a donar lo suficiente de mi sueldo para asegurar su manutención, educación, pagarle su carrera y que sea un hombre de bien”, declaró.

El mandatario, emanado de Movimiento Ciudadano, enfatizó que su esposa, Mariana Rodríguez, se ha dedicado a los niños y adolescentes que viven en Capullos, quienes han visitado su casa sin que esta acción sea motivo de vergüenza.

Explicó que el refugio para menores, ubicado en la colonia Jardines La Pastora, de Guadalupe, será reconstruido con 300 millones de pesos que destinó del presupuesto estatal, más los 26 millones que Mariana Rodríguez obtuvo en un evento recaudatorio para aportar a la obra.