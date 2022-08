Tras críticas de Marko Cortés, Delgado asegura que Morena tiene 10 veces más militantes que el PAN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carillo, presumió que su partido tiene 10 veces más militantes que el PAN, que apenas alcanza el mínimo que exige la ley electoral.

Consideró que luego del proceso interno de este fin de semana para renovar los órganos de dirección partidista, Morena es un partido más fuerte y organizado.

“Vamos a reforzar nuestra vida institucional y estamos en el rumbo de la preparación de nuestro partido para el 2024 y estar listos para enfrentar esa batalla que es definitiva en la historia de nuestro país.”, anunció Delgado Carrillo.

En conferencia de prensa, el líder de Morena en el país se refirió a las críticas lanzadas por el dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien aseguró que los hechos de violencia registrados este fin de semana en el proceso interno de Morena son una muestra de lo que pretenden hacer en la elección presidencial de 2024 y anunció una campaña de respaldo a los órganos electorales del país.

“Imagínense cómo están nuestros adversarios que ahora nos critican que el padrón del PAN que tiene registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), es de alrededor de 253 mil militantes. La ley les pide 233 mil como mínimo para que tengan el registro como partido; tienen apenas 20 mil más”, expresó el dirigente de Morena.

Luego, agregó que la militancia morenista es 10 veces más que la panista, y dijo estar contento por la jornada electoral interna de este fin de semana.

“Tenemos que revisar todas las incidencias y seguir trabajando para fortalecer los principios y los valores en cada uno de los militantes y simpatizantes, que son los que nos llevan a transformar la vida pública de este país”, dijo.

“Para que todas y todos los morenistas nos distingamos por respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y que hagamos siempre, en todos nuestros actos, como lo hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador hacer del ejercicio de la política un imperativo ético”, indicó.

Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que participaron más de 2 millones 500 mil personas en la interna de Morena.