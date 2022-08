AMLO exhibe a Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón, como parte del fraude electoral de 2006

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió que los hermanos de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, fueron parte de la estrategia para el fraude electoral de 2006, y que se han mantenido dentro de empresas como Grupo Prisa, bajo el influyentismo.

Al replicar que lo colocan como autoritario por sus políticas mediante “decretazos”, el mandatario federal afirmó:

Hildebrando (Zavala) fue el que llevó a cabo todo el conteo de los votos de manera electrónica en 2006”.

El presidente señaló que Hildebrando fue contratado por el INE aún siendo el cuñado de uno de los candidatos (Felipe Calderón), “y ellos administraron el fraude”, apuntó.

Relató que en un debate “como candidato, yo lo denuncio a Hildebrando y me acusa de que lo estaba yo difamando y presenta una denuncia, y claro que compruebo, ¿saben qué hizo?, retiró la denuncia”.

El presidente López Obrador pidió transmitir un video donde aparece Arturo Sarukhán, quien fue embajador de México en Estados Unidos durante la presidencia de Calderón.

Sarukhán responde a un cuestionamiento: “¿Es cierto que el cuñado del señor Calderon tiene una empresa, Hildebrando, que estuvo involucrado en crear el software para el conteo de votos?”, a lo cual contestó: “Es cierto que Hildebrando fue contratado por el IFE como parte del proceso hace varios años, sí”.

El mandatario mexicano también exhibió a otro hermano de la excandidata a la Presidencia, Juan Ignacio Zavala, de quien, dijo, “apenas se impone Calderón con un fraude y lo contrata El País, Grupo Prisa, como asesor y le empiezan a pagar una cantidad considerable de dinero, su asesor”.

Después de que Hildebrando, acusó el presidente, colaboró para el fraude electoral, “igual que su hermano Juan, vendió las acciones de su empresa a otra empresa, una de Carlos Slim”.

Llega Calderón a la presidencia, ‘haiga sido como haiga sido’ y unos años después vende Hildebrando sus acciones de la empresa a una empresa de Slim, 150 millones o algo así, que era una empresa tan profesional, eficaz, de tecnología de punta”, aseguró.

“Cómo va ser honesto (…) ya no hablemos de los contratos que recibió cuando estaba Fox”, afirmó.

Después de esta declaración, durante la conferencia, fue cuestionado si entonces Carlos Slim participó de alguna manera en el fraude electoral.

El presidente contestó: “Ya, nada más, ya también ustedes tienen que hacer su trabajo, no puedo yo tanto”.

El presidente expuso el ejemplo de los hermanos Zavala “para que vean sobre la deshonestidad y la falta de autoridad moral”.

“Entonces así no, así no es la cosa, para ser opositor y lanzarse así pues hay que tener autoridad moral, por eso aguantamos, porque qué me van a contestar, ¿que no es cierto? Y tienen todo el derecho de manifestarse, pero que no finjan de que son profesionales, que son objetivos, que son expertos, nada”, señaló.

Añadió que “pertenecen a un agrupamiento conservador que se opone a la transformación que estamos llevando a cabo, eso es todo y no hace falta que yo lo diga, pero claro que deben de continuar cuestionándonos y atacándonos y no hay ningún problema, nada más que nosotros tenemos derecho a la réplica”.

Finalmente aclaró que no exhibe el tema como un asunto personal ni con los hermanos Zavala ni con nadie.