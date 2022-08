"Es vergonzoso": Hermana de Octavio Ocaña denuncia que fue robada la capilla del actor

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Bertha Ocaña, la hermana del fenecido actor Octavio Ocaña, quien interpretó a Benito en la comedia “Vecinos”, denunció robo y destrucción de la capilla colocada en la autopista Chamapa-Lechería, donde perdió la vida el actor.

A nueve meses de la muerte de Octavio, su hermana acusó que el sitio fue vandalizado y destrozado, además de que se robaron la capilla completa.

“Literal, arrancaron la capilla completa. Se llevaron la capilla completa. Es sumamente vergonzoso y decepcionante que como personas y como seres humanos nos sigamos agrediendo con este tipo de cosas. Qué triste, qué decepción”, indicó.

Lamentó que existiera tanta maldad, pues su familia y el canal de Youtube “Las Tinieblas del Gruñón” habían dejado la capilla y la cruz por el amor que le tenían al actor, quien perdió la vida en octubre de 2021.

“Sucede que la capilla, una capilla que fue regalada con muchísimo amor y cariño por un canal de Youtube, es muy triste que ellos la hicieron con mucho amor, la pintaron, la mandaron a hacer especialmente, tenía una imagen de mi hermano, una frase y adentro estaba la cruz que nosotros como familia le mandamos a hacer con mucho amor y muy especial”, expresó.

uD83DuDDE3? Hermana de Octavio Ocaña denunció en redes sociales el robo de la capilla que se hizo en honor al actor en el lugar donde falleció. pic.twitter.com/YoUZzlq9uA — xevt - xhvt (@xevtfm) August 8, 2022

Dijo que solo desea el bien a las personas que vandalizaron el sitio, pues, añadió, “es obvio que están llenos de odio y de rabia”.

“Es lo único que quiero expresar acerca de lo sucedido en la Chamapa, que vergüenza hacer ese tipo de cosas, pero siempre estaremos agradecidos con @lastinieblasdelgrunon por ese gran gesto que tuvieron al hacerle a mi hermano su capilla y proteger nuestra cruz. Sin embargo, aunque ya no quede nada, estamos más de pie que nunca y eso no se va a quedar así, no se preocupen, que Dios los perdone y los ayude a sanar su corazón”, escribió Bertha Ocaña.

¿Qué le pasó a Octavio Ocaña?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó en octubre de 2021 que Ocaña había muerto después de recibir un impacto de bala de manera accidental cuando chocó su camioneta, tras huir de policías de Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, que lo perseguían.

Señaló que, según sus peritajes, el joven de 22 años conducía alcoholizado y había consumido mariguana.

La fiscalía informó que entrevistó a los dos hombres que viajaban con Ocaña. Quien iba en el asiento del copiloto declaró que habían consumido bebidas embriagantes, y cuando circulaban por calles de ese municipio, los policías municipales les marcaron el alto, pero el difunto decidió acelerar en lugar de detenerse.

Ahí comenzó la persecución que se extendió hasta la autopista Chamapa-Lechería. El declarante indicó que al ver que los policías iban tras la camioneta, Ocaña sacó de la guantera un arma de fuego que empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y seguir huyendo.

“Durante su huida, el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre la parte delantera derecha. En ese momento y, a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”, señaló la fiscalía.

Se dice que el accidentado es Octavio Ocaña el actor que daba vida "Benito"en VECINOS pero por lo que escuche estaban huyendo de la policía. pic.twitter.com/jVByPbKgqt — El Chocksssss!!!! (@c_ayhllon) October 30, 2021

Antes del peritaje de la fiscalía, el padre de Ocaña declaró que a su hijo le plantaron la pistola y el alcohol.

“No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron. ¡Claro que fue algo sembrado! Tenía quién lo cuidada y ellos son los que traen arma”, comentó a medios de comunicación.

También declaró que quienes acompañaban a Ocaña y fueron detenidos tras el accidente eran sus amigos “y estaban encargados de cuidarlo” y si no eran ellos, eran otras personas. “Gente mía”, dijo el padre afuera del funeral.

El periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, dio a conocer el examen toxicológico practicado a Ocaña. “El resultado que me han reenviado de la fiscalía fue que salió positivo a alcohol y a marihuana”, indicó.

Comentó que habrá que esperar los exámenes de balística, pólvora, las imágenes de las cámaras del C5 y de las patrullas.

El 1 de noviembre de 2021, justó el Día de Todos los Santos, los restos del actor Octavio Ocaña, de 22 años, fueron sepultados en Villa Hermosa, Tabasco, mientras amigos y familiares cantaban “Amor Eterno”.

Familiares y amigos de Ocaña se reunieron en el panteón Recinto Memorial para darle el último adiós, tras una misa de cuerpo presente, donde solo estuvieron presentes sus familiares cercanos.

Sus padres, Octavio Pérez y Ana Lucía Ocaña, caminaron detrás del féretro. “¡Vuela alto! ¡Eres campeón!”, gritó su madre que fue consolada por su esposo y una de sus hijas.

Sobre el ataúd fue colocado el número 10 del equipo de futbol Pachuca y un rosario de madera.

?? LUTO ? Familia de Octavio Ocaña emite comunicado y da detalles sobre el funeral



Los restos del actor ya están en su tierra natal a la espera del sepelio. Esto informó la familia:https://t.co/fOE7V3y2nx pic.twitter.com/pVjvxVKTbp — Soy 502 (@soy_502) November 1, 2021

El cuerpo de Ocaña llegó a Tabasco la noche del domingo. Fue recibido por miles de personas que salieron a las calles para aplaudir el paso de la carroza, mientras mostraban pancartas para exigir justicia a las autoridades para esclarecer su muerte.