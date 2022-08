No habrá decretazo militar de AMLO para Guardia Nacional; el presidente enviará reforma: Godoy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un decreto para que la Guardia Nacional quede a cargo del Ejército, el diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, aseguró que no habrá tal y se presentará un proyecto de reforma para que lo discuta el Congreso.

En conferencia de prensa, Godoy criticó que los partidos de oposición están “haciendo un escándalo” y planean impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto presidencial con el que se pretende pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ni hay ese decreto ni va a haber. Ya el presidente anunció que va a haber una iniciativa de ley para que se debata en el Congreso de la Unión”, dijo el diputado.

“Entonces, nos da mucha risa porque ya se oponen hasta a lo que no existe todavía”, remató.

“Si promueven una acción de inconstitucionalidad se va a morir de risa la Corte, porque no hay sobre qué haga esa acción de inconstitucionalidad. No hay decreto, no puede haber, por lo tanto, nada que debatir, no hay materia en el asunto, es la nada jurídica”, añadió.

Mientras tanto, durante la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladoras y legisladores de oposición mostraron fotografías de cuando López Obrador era opositor y se manifestaba en contra de la militarización del país en la campaña electoral de 2012.

Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, colocó una caricatura de López Obrador con traje militar y los morenistas le pidieron quitarlo porque tapaba el escudo nacional del pódium.

Caricatura de AMLO. Foto: @EmilioAlvarezI

Álvarez Icaza dijo que el gobierno de López Obrador es un gobierno populista de derecha y autoritario, porque los gobiernos auténticamente de izquierda van en sentido contrario a la militarización, como en Chile, donde la ministra de defensa es mujer y es civil, y en Colombia, donde se propuso como ministro defensa a un defensor de derechos humanos y se pretende retirar a la policía del ministerio de Defensa.

“Este gobierno le ha dado más poder y dinero al Ejército que nunca, esa es la discusión”, comentó.

“Se está reconfigurando un pacto cívico militar por la puerta de atrás. El presidente está socavando la institucionalidad civil y está metiendo a las instituciones militares incluso a para repartir fertilizantes”, lamentó.

Antes, en conferencia, el grupo parlamentario del PAN reiteró que podrían recurrir al amparo, la acción o la controversia de inconstitucionalidad, una vez que el presidente publique el decreto que anunció para cambiar de adscripción a la GN de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Sedena.