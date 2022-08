AMLO anuncia recorte de vuelos en el AICM: "hay saturación"

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que “ya se tomó la decisión de limitar el número de vuelos” en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez” (AICM) porque hay más salidas, más pasajeros y el tamaño de los aviones es más grande.

El presidente “reconoció que se hace el análisis técnico profesional para decidir si ya no se puede porque ya no solo son más vuelos y más pasaje, también los aviones son más grandes que los que antes y esto significa más gente”.

También detalló que la licitación para el reforzamiento de la terminal 2 del AICM quedará a finales de año para que enseguida el gobierno de la Ciudad de México comience con el plan de construcción. Para estas obras destinarán 600 millones de pesos del gobierno federal.

“Nosotros estamos saturados, tenemos mucha obra y tenemos que dividirnos el trabajo, ayudarnos mutuamente, alivianarnos la carga entre todos” y reconoció que ya no podrían recurrir a los ingenieros militares, de quienes reconoció eficacia y honestidad, pero ya cuentan con varios encargos.

Entre ellos las 250 instalaciones de la Guardia Nacional que faltan, las mil sucursales del Banco de Bienestar; también, 600 kilómetros del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, el distrito de riego en Nayarit, así como la supervisión del nuevo acueducto de “El Cuchillo” en Nuevo León, que son 100 kilómetros, entre otras obras.

“Nosotros transferimos los fondos al gobierno de la Ciudad y como el aeropuerto está aquí en la ciudad sería por eso”, señaló.

También expuso que las obras para el reforzamiento de la terminal 2 se pueden llevar a cabo sin cierres, “no hay mucho riesgo de que se esté trabajando en la terminal y al mismo tiempo se tengan las obras”, indicó.

Para atender las fallas en la infraestructura de la T2 del aeropuerto, el mandatario federal recordó que había dos opciones: apuntalarlo para después hacer una reparación de fondo; y la otra fue que se hiciera una intervención para mediano y largo plazo, “y nos quedamos con la segunda, porque está de por medio la seguridad de la gente”.

También sentenció: “Nada más que conste que cuando hicieron esa terminal hablaron de que era para 50 años y no aguantó porque no la hicieron bien, pero no nos vamos a poner a ver eso. Tenemos que garantizar la seguridad de la gente”.

Para el dictamen se consulta a especialistas en estructuras y a expertos de la UNAM.