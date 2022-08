Deuda con Salinas Pliego con el SAT se revisa para que "haya justicia": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Al hablar de que antes “los potentados” no pagaban impuestos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los más de 2 mil 615 millones de pesos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó pagar al empresario Ricardo Salinas Pliego, es apenas una parte de lo que falta aclarar.

Aseguró que aún está por resolverse el resto de impuestos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) negocia con el equipo de defensa del empresario.

“Se está investigando, se está tomando en cuenta su defensa de que se le está cobrando doble porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos entonces se está haciendo toda una investigación para que haya justicia”, afirmó el mandatario.

Replicó que en su administración no se da la condonación de impuestos.

“Muy contrario de lo que piensan los conservadores porque creen el león que todos son de su condición o que todos son peludos”, aseguró.

“Ya eso no y lo mismo en el caso del pago de los impuestos, todos a pagar impuestos. Antes no es que no pagaran, no solo era evasión, es que había mecanismos legales para que no pagaran”, dijo.

Afirmó que es una hipocresía de “los caraduras” que denuncian que el problema es porque los que menos dinero tienen no pagaban los impuestos.

“Ahora afortunadamente tenemos una hacienda pública sana, no necesitamos deuda ni aumentar los impuestos o que haya gasolinazos, no, solo poniendo orden y que los que no pagaban que paguen impuestos”, enfatizó.