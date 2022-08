Hija del general Mauricio Ávila Medina denuncia acoso de dos hombres que dijeron ser militares

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ana Xóchitl Ávila, hija del general de Brigada DEM Mauricio Ávila Medina, quien actualmente enfrenta un proceso judicial ante la Fiscalía de Justicia Militar, denunció que dos hombres que se hicieron pasar por elementos castrenses, pero que se identificaron con nombres falsos, la acosan a través de videollamadas del número 5623892962, dentro de lo que llama “la guerra sucia (que) no hace más que empezar” contra su padre.

“Hago saber que un individuo bajo falsas credenciales ha estado marcando al whatsapp, diciendo ser comunicador e iniciando una videollamada sin autorización. No con el Gral que se encuentra retraído, sino con Ana Xóchitl Ávila, la hija del Gral y quien ha estado manejando las comunicaciones con la prensa (sic)”, señaló ella a través de un comunicado vía Whats App.

Continúa: “Con lo que se encontró la hija del Gral en la videollamada fue con 2 maleantes en camiseta verde olivo y uno de ellos con un collar gruesísimo tipo esclava. Estos hombres dieron nombres falsos y uno de ellos incluso pretendió ser ‘general’. Es inquietante que maleantes se sientan autorizados a acosar a la familia del Gral (sic)”.

Entrevistada sobre el tema, Ana Xóchitl Ávila precisó que el número de celular al que recibe las videollamadas de WhatsApp es el que su padre estuvo usando en 2018 en la precampaña a la Presidencia de la República, cuando compitió en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador; mismo que tenían algunos reporteros a los que estuvo pasando las comunicaciones respecto del caso de su papá, como lo hizo con los contactos periodísticos en este whats, que inició con motivo de la denuncia de la Fiscalía Militar en contra de su padre.

“Por eso no me sorprendió que marcara. Le pregunté quién era y me dijo que se llamaba Luis de la Peña y era comunicador y que me iba a marcar en media hora porque había un 'general' que quería ponerse en comunicación. Pero el nombre que dio del supuesto 'general', García Miramón, no corresponde a nadie con ese grado. Me dijo además que estaba en activo”.

Explicó que “los militares dan el nombre y grados completos incluido el DEM, por lo que di por hecho que era falso y mi propósito era bloquearlo”.

Ana Xóchitl Ávila envió a Proceso la captura de pantalla que muestra el número 5623892962 del que los dos hombres realizaron las videollamadas a la 1:04 pm; 1:07 pm y 1:31 pm del miércoles 10 de agosto. Acerca de si dejó registro de la imagen de los hombres, señaló:

“Ese whats –al que recibió las video llamadas– corresponde a un celular que no es el que yo uso y por ende no sé sacar los screenshots ni bloquear hasta que termina la comunicación. Por eso, cuando marcó unos minutos después y vi que era con videollamada no supe qué hacer, excepto decirles lo que ya había dicho en la llamada en que me dio sus supuestas credenciales de comunicador, que mi papá no daba entrevistas y que la comunicación era exclusivamente conmigo a título personal”.

Agregó que en principio debo decir que fue chocante ver al autodenominado comunicador vestido con playera color verde olivo tipo militar. El tal Luis de la Peña dijo que el de la cadenita en el cuello era el “general” del que me había hablado. Le pregunté de qué arma y me dijo que de caballería, e inmediatamente hiló diciendo “que los militares se habían dado cuenta que en Palacio”... aquí lo interrumpí y le dije que lo sentía mucho, pero no podíamos ayudarlos, que yo lo más que podía hacer era simplemente tomar un café con él a título personal (Esto último, claro, si fuera cierto que era quien decía).

Ana Xóchitl Ávila expuso que el primer hombre le preguntó si era abogada y ella le respondió que era historiadora por la UNAM.

“Los tipos estaban sentados en un sofá en una habitación de paredes claras. Las playeras que traían eran verde olivo, pero no sé si se utilizan actualmente en el Ejército. Anteriormente podían ser blancas, porque no se veían. El de la gargantilla traía unos pantalones tipo militar verde olivo de camuflaje”, narró.

Ella prosiguió diciéndoles que lo sentía mucho, pero que no los podía ayudar, simplemente queriendo terminar la videollamada.

Sin dar más detalles, la hija del general Ávila señaló a Proceso que la llamada está relacionada con una conspiración:

“Para mí fue evidente que no eran quienes decían ser, y que probablemente ni siquiera eran militares, la manera como estaban en camiseta es completamente contraria al decoro militar; así como el hecho de que estén sentados/echados en un sofá. Para cuando terminó la llamada, estaba convencida que podían incluso ser criminales y de allí la importancia de la videollamada donde yo apareciera, además de la insinuación de descontento en el Ejército en un intento descarado de querer involucrar a esta honorable institución en una acusación de 'conspiración'”.

Ante la falta de “decoro militar”, Ana Xóchitl Ávila, reaccionó: “Recordé en todo momento el uso que hacen los criminales de atuendos para militares”.

Ávila afirmó que en cuanto terminó la llamada, bloqueó el celular.