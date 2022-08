Jefa del SAT a Ricardo Salinas Pliego: “Todos tienen que pagar lo que deben”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, pague lo que debe de impuestos, advirtió Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Todos tienen que pagar lo que deben", respondió ante el cuestionamiento de la deuda que tiene el magnate mexicano.

Al insistirle sobre el tema, Buenrostro enfatizó: "Todos tienen que pagar lo que deben. Todos, todos tienen que pagar lo que deben".

En torno a cuánto debe el empresario, la jefa del SAT dijo: "Son varios juicios, el firme es el de la Suprema Corte de Justicia, de 2 mil 700 millones de pesos".

El miércoles, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó la resolución del SAT con la que obliga a TV Azteca el pago de un crédito fiscal por un monto de dos mil 615 millones 750 mil pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), multas y recargos correspondientes al ejercicio fiscal del 2013.

Previamente, el lunes 8, el presidente Andrés Manuel López llamó a Salinas Pliego a pagar los impuestos pendientes con el SAT. En su conferencia matutina señaló:

“En todos los casos se está exhortando, llamando a los contribuyentes a que se pague, no hay privilegios fiscales, ya no es el tiempo de antes, fuimos los primeros en hacer estás denuncias, le ganamos a la prensa y a partidos políticos, a todos, porque el fraude en contra nuestra lo hacían con el apoyo de los que no pagaban impuestos, no les convenía que llegáramos”.

Agregó que “yo entiendo que todos los empresarios, incluido Ricardo Salinas Pliego, están de acuerdo en que se debe pagar lo justo, lo que él alega es que estaban cobrando o le están cobrando más de lo debido, se está aclarando y no va a haber ningún problema”.

En la edición de esta semana, Proceso publicó que entre las deudas de Elektra con el SAT figura un crédito fiscal por más de 18 mil millones de pesos correspondiente al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para el ejercicio 2013.

Este jueves, el presidente insistió en que “se está investigando, se está tomando en cuenta su defensa de que se le está cobrando doble porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos entonces se está haciendo toda una investigación para que haya justicia”, afirmó el mandatario federal.