AMLO busca que militares y marinos se encarguen de la seguridad pública más allá de 2024

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la permanencia de los elementos de las Fuerzas Armadas en las calles después de 2024 se buscará “siempre por la vía legal” y mediante la modificación a varias leyes secundarias.

Será el mismo andamiaje que se tuvo con la ley eléctrica. “Vamos a buscar la manera de hacer reformas a varias leyes, reformas que no sean constitucionales, a leyes secundarias, siempre por la vía legal”, reiteró.

Aseguró que su gobierno pensará bien el marco legal que le dé para blindar la decisión, “hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio (en torno a la permanencia de militares y marinos en las calles)”.

Agregó que lo ideal es una reforma constitucional, pero que su administración tiene que encontrar la estrategia porque la oposición en el Congreso ha bloqueado sus últimas iniciativas de reforma, para las que necesita dos terceras partes de la votación.

“En vez de ayudar, hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa que se trate de asuntos que tienen que ver con la seguridad, no podemos politizar eso. Lo entendieron al principio, cuando mandé la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional y cuando se estableció este transitorio”, señaló.

El mandatario federal recordó que dichas votaciones se dieron “casi por unanimidad”, pero ahora en el contexto electoral, dijo que buscan ponerles obstáculos y lo manejan incluso como una estrategia política.

“Ojalá cambien de modo de parecer y de actitud, pero si no cambian ellos, pues nosotros tenemos que buscar la forma, porque imagínense todo el esfuerzo que se está haciendo, ya la Guardia Nacional es una institución de 115 mil elementos, nunca se había logrado en tan poco tiempo crear una corporación así, acreditada por la gente, 70, 75% de aceptación en el pueblo, tienen más aceptación que lo que tiene el presidente”, indicó.

El presidente López Obrador justificó que las Fuerzas Armadas son necesarias en la calle y con labores de seguridad pública, para atender hechos de violencia como los ocurridos este jueves en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 11 personas perdieron la vida, de los que nueve eran civiles que no tenían relación con los grupos criminales que protagonizaron el suceso.

“Imagínense lo de anoche, qué hace la Policía Municipal de Juárez si no interviene el Ejército para detener a los responsables de estos crímenes, se necesita”, expuso el mandatario.

Precisó que “se presenta el motín en el reclusorio, pues se puede decir es un asunto del Estado, no es asunto nuestro, no es del fuero federal, para qué intervenimos y cómo resuelven con los custodios un enfrentamiento de bandas al interior de un reclusorio cuando hay enfrentamientos con armas de fuego, pues se requiere que intervenga el Ejército”.

Mediante la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, adscrita a los militares, se garantizará la seguridad pública, porque el principal problema en el país, reconoció, es la inseguridad, pero la Constitución no permite la atención, expuso el mandatario federal.

“Vamos a consolidar la Guardia Nacional y al mismo tiempo buscar en cuestiones estratégicas para proteger a la población”, dijo.