AMLO se queja de que le gritan: “Ya ponte a trabajar”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Ya ponte a trabajar”, le gritaban al presidente Andrés Manuel López Obrador, o se lo escriben en redes sociales, lo que responde a estereotipos de la derecha, replicó el mandatario federal.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el presidente recordó que cuando era oposición y protestaban en las calles, “de un carro gritaba alguien 'pónganse a trabajar'”.

“O 'eres naco' o 'debes civilizarte', todo eso viene del pensamiento conservador”, afirmó.

Explicó que son “las ideas que se aplican en todos lados, en el pensamiento conservador, en el caso de México, y también en el mundo”.

Otro de los planteamientos que afirma el presidente se tienen desde el conservadurismo es “esto de que los pobres no trabajan y que por eso son pobres, esto tiene que ver con el pensamiento conservador o que el pueblo de México es un pueblo flojo, claro que no tienen razón”.

Expuso como ejemplo que los migrantes han tenido la oportunidad de ayudar al país con las remesas, que, dijo, este año podrían llegar a 60 mil millones de dólares.

Es la principal fuente de ingresos en el país, nuestro pueblo no es flojo, es trabajador, lo otro, la corrupción somos todos, no”, indicó.

También dijo que ha sido criticado por no saber hablar inglés e ilustró el hecho con el cubano Nicolás Guillén:

“Tú no sabes inglés, con tanto inglés que tú sabías, Víctor Manuel, con tanto inglés, no sabes ahora decir Y, la americana te busca y tú le tienes que huir, tu inglés era de one, two, three, pero Víctor Manuel tú no sabes inglés, tú no sabes inglés. No te enamores más nunca, Víctor Manuel si no sabes inglés, si no sabes inglés”.