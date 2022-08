Mejía Berdeja confirma 11 muertos y seis detenidos del grupo “Los Mexhicles” por violencia en Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, confirmó que derivado de los eventos de violencia en Ciudad Juárez, murieron 11 personas y hay 20 lesionados.

Por estos hechos hay seis detenidos identificados como integrantes del grupo de “Los Mexhicles”.

La detención se dio a la 1 am por parte de elementos municipales con apoyo del Ejército y la Guardia Nacional, en la colonia Ampliación Aeropuerto.

El funcionario federal explicó que los hechos se dieron a las 13:27 horas de este jueves en el Cereso estatal 3 en Ciudad Juárez.

Se tuvo conocimiento de una agresión en el módulo 2 donde grupos delictivos identificados por ‘Los Chapos’ fueron atacados por ‘Los Mexhicles’”, de ese momento se reportaron dos personas muertas por proyectil de arma.

También en esos hechos resultaron los 20 lesionados.

Mejía Berdeja expuso que las autoridades intentaron tomar el control en el Cereso, cuando “Los Mexicles” comenzaron con agresiones contra la población en Ciudad Juárez, de esos hechos resultaron nueve 9 personas fallecidas.

De las personas que murieron, cuatro estaban afuera de un local donde tenían labores de control remoto para radiodifusora, entre las víctimas estaba un locutor de radio.

Dijo que el mecanismo de protección aplica acciones conducentes, pero aclaró que este crimen tuvo origen por la serie de agresiones en Ciudad Juárez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que es un hecho “que no se había presentado y ojalá no se repita porque se agredió a la población civil inocente, como una especie de represalia. No solo fue el enfrentamiento de dos grupos sino llegó el momento que empezaron a disparar a civiles, gente inocente”.